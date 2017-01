Mordverdächtiger Pole in Wien verhaftet

Das Wiener Landeskriminalamt hat gestern einen internationalen Haftbefehl vollzogen: Verhaftet wurde ein 45-jähriger Pole. Ihm wird vorgeworfen, 1998 in Polen eine junge Frau ermordet zu haben.

Die Zielfahnder nahmen den 45-Jährigen kurz vor 7.00 Uhr an seiner Wohnadresse in Meidling fest, der Mann war laut Polizei auch dort gemeldet. Laut internationalem Haftbefehl soll der 45-Jährige vor 19 Jahren eine junge Frau in Polen getötet haben. Warum erst jetzt ein Haftbefehl in mehreren Sprachen vorliegt, konnte die Wiener Polizei nicht beantworten.

Mann sitzt in Justizanstalt Josefstadt

„Der Haftbefehl ist am 3. Jänner in Wien eingelangt und wurde sofort umgesetzt“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Wie lange der Mann bereits in Wien wohnhaft ist, konnte die Polizei nicht sagen. Der Mann sitzt derzeit in der Justizanstalt Josefstadt. Polen kann nun einen Auslieferungsantrag stellen, der dann von Österreich geprüft wird.