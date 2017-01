Self-Service-Hotel eröffnet im Donau Zentrum

Das Donau Zentrum bekommt bald wieder ein Hotel: Vor allem die Möglichkeit, online einzuchecken, soll Besucher anlocken. Auf ein eigenes Restaurant wird verzichtet. Dafür will man sich auf das Einkaufszentrum verlassen.

Eine neue Option für Late Night Shopper gibt es bald wieder im Wiener Donau Zentrum: im Einkaufszentrum übernachten. Anfang August eröffnet die Hotelkette Arcotel im Donau Zentrum seinen dritten Standort in Wien. Das Hotel wurde bisher von den Austria Trend Hotels betrieben, ist aber bereits seit einigen Monaten geschlossen.

Arcotel

Arcotel einigte sich vergangenen Sommer auf einen Pachtvertrag mit der Immobiliengesellschaft Unibail. „Wir haben uns gegen starke Mitbewerber durchsetzen können“, sagt Stefanie Normann, Pressesprecherin von Arcotel. Momentan werden die Räumlichkeiten noch generalsaniert. Das Viersternehotel soll 158 Zimmer und fünf Tagungsräume beherbergen. Die Tagungsräume sollen „für bis zu 99 Personen mit Blick über den 22. Bezirk, hohen Decken, Dachfenstern und eigener Terrasse“, Platz bieten, heißt es in einer Presseaussendung.

Online-Check-in und moderner Empfangstresen

Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben, online direkt einzuchecken. Dafür bekommt der Kunde einen QR-Code aufs Handy gesandt, mit dem sich die Hotelzimmertür öffnen lässt. Das Auschecken erfolgt automatisch. Eine totale Robotisierung der Rezeption findet vorerst aber nicht statt, wie Normann klarstellt: „Es wird eine Rezeption der modernen Form geben. Ohne klassischen Empfangstresen, aber mit einem runden Tisch, wo sich Personal um die Menschen kümmert, die klassisch einchecken wollen.“

Es sei durchaus möglich, dass der Online-Check-in künftig auch in anderen Arcotel-Standorten in Österreich umgesetzt werde: „Für uns ist entscheidend, dass wir uns den Bedürfnissen der Kunden anpassen“, meinte Normann und vergleicht das Konzept mit dem Online-Check-in am Flughafen.

Arcotel

Aufgrund der kulinarischen Konkurrenz im Donau Zentrum, wird es im neuen Hotel kein À-la-Carte-Restaurant geben. „Dafür aber eine Lounge mit Bar, die als Ruhebereich dienen soll“, erklärte Normann. Das Angebot an Restaurants im Donau Zentrum sei jetzt schon groß genug: „Wir wollen uns in die bestehende Infrastruktur einfügen und mit ihr kooperieren.“ Arcotel beschäftigt 850 Mitarbeiter, die Kette besitzt drei Hotels in Wien und elf österreichweit.

Links: