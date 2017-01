Deutlich mehr buchen schon Sommerurlaub

Kälteeinbruch und Schneefall lassen die Österreicher von Sommer, Sonne und Wärme träumen: Heuer haben bereits deutlich mehr ihren Sommerurlaub gebucht als vor einem Jahr. Beliebte Ziele sind Griechenland und die USA.

„Wir liegen bei einem Umsatzplus von 30 Prozent und sind damit die besten im gesamten Konzern“, sagte TUI-Österreich-Chefin Lisa Weddig vor Journalisten in Wien. Die Nachfrage in den Reisebüros sei groß - daran merke man, „im Tourismus in Österreich ist wieder Bewegung drin, die Leute wollen wieder buchen“, so die Geschäftsführerin des landesweit größten Reiseveranstalters, der zum internationalen TUI-Konzern gehört.

APA/dpa/Ulrich Perrey

Teurere und höherwertige Reisen gebucht

Viele hätten im vergangenen Jahr keine Pauschalreise gebucht. „Die Leute wollen das Geld jetzt ausgeben“, so Weddig. Die Österreicher buchten höherwertige und somit teurere Reisen - der durchschnittliche Reisepreis sei gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 900 Euro pro Person und Urlaubswoche gestiegen, obwohl TUI die Reisepreise über alle Ziele hinweg um ein Prozent gesenkt habe. Bei den Fernreisen etwa gebe es gegenüber dem Vorjahr ein Buchungsplus von 50 Prozent. Insbesondere Reisen in die USA boomen.

„Wir sehen Bereitschaft, diesen Sommer mehr Geld auszugeben und dass deutlich früher gebucht wird als letztes Jahr“, betonte die Reiseexpertin. Während TUI Österreich vor einem Jahr um diese Zeit zwölf Prozent des Sommergeschäftes verkauft hatte, liegt sie heuer bereits bei 18 Prozent. In Deutschland ist der Buchungsandrang noch größer: Dort wurden bereits 25 Prozent des Sommerangebotes vermarktet. „Österreicher sind Spätbucher in Europa“, vermerkte die TUI-Managerin und empfahl, früh zu buchen, denn dieses Jahr werde es „wirklich eng mit Hotelkapazitäten“.

Nachfrage bei Türkei-Urlauben stark gesunken

Da die Nachfrage nach Türkei-Urlauben im vergangenen Sommer stark einbrach und die Urlauber scharenweise in Richtung Westeuropa ausweichen wollten, hatte der Reiseveranstalter - wie alle anderen auch - „Engpässe in Spanien“. „Zum Schluss hatten wir Flugkapazitäten, aber keine Hotelplätze mehr“, räumte Weddig ein. Bei den Türkei-Urlauben verbuchte die TUI im Sommer 2016 ein Minus von 40 Prozent.

Für diesen Sommer ist Griechenland das bei dem Anbieter „bestgebuchte Zielgebiet“ - mit einem Anstieg des Buchungsumsatzes um aktuell 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Reisen für 2017 sind bei der TUI seit Oktober buchbar. „Wir haben im Herbst um fünf Prozent mehr Flugkapazitäten in den Markt gestellt und jetzt noch einmal um 15 Prozent aufgestockt“, sagte die TUI-Geschäftsführerin.

Griechenland an erster Stelle, Platz zwei an Spanien

An zweiter Stelle hinter Griechenland folgen bei der TUI die Buchungen nach Spanien, gefolgt von Italien, Kroatien und Ägypten. Bei Fernreisen sind derzeit neben den USA die Malediven, Thailand, Kanada und Mexiko am stärksten nachgefragt.

