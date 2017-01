Abstimmung über MQ-Sitzmöbel-Farbe

Der Innenhof im MuseumsQuartier bekommt neue Sitzmöbel. Das Design bleibt unverändert, aber die Wienerinnen und Wiener können aus drei neuen Farben wählen: „twinnigrün“, „sportgummirot“ und „twinniorange“.

„Nach zwei Jahren erhält das ‚Wohnzimmer der Wiener und Wienerinnen‘ einen farblichen Relaunch in Form von neuen Möbeln. Ich bin schon sehr gespannt, für welche Farbe sich unsere MQ-Besucher und -Besucherinnen entscheiden“, so der Direktor des MuseumsQuartiers Wien, Christian Strasser. Er ruft alle Wiener dazu auf, sich an der Abstimmung über die neue Farbe zu beteiligen. Abgestimmt werden kann bis zum 18. Jänner.

Lukas Beck

64 Sitzmöbel in neuer Farbe

Das Design der neuen Sitzmöbel bleibt unverändert. Die „echte“ Abstimmung ist ausschließlich auf der Homepage des MuseumsQuartiers möglich. Die insgesamt 64 neuen Sitzmöbel werden ab Mitte März im Haupthof des MQ aufgestellt. Zusätzlich werden in den MQ Nebenhöfen 16 Möbel in der bisherigen Farbe zur Verfügung stehen.

Im Frühjahr wird es die Möglichkeit geben, die bisherigen vielseitigen Sitz- und Liegemöbel im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs käuflich zu erwerben, um sich sein persönliches MQ-Feeling für die Terrasse oder den Garten zu sichern.

