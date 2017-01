81-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Eine 81-jährige Frau ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Ottakring ums Leben gekommen. Die Rettung brachte insgesamt neun verletzte Menschen ins Krankenhaus.

Mehrere Hausbewohner alarmierten Polizei, Feuerwehr und Berufsrettung Wien wegen eines Brandes mit starker Rauchentwicklung am Lerchenfelder Gürtel. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring eilten zu Hilfe. Im zweiten Stock des Hauses hörten sie Hilferufe einer in ihrer Wohnung eingeschlossenen Frau. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und befreiten eine 86-jährige Frau.

Dabei erlitt ein Polizist eine Rauchgasvergiftung sowie Verletzungen an den Händen. Die Polizisten brachten außerdem noch einige andere Bewohner, die bereits im Stiegenhaus standen, ins Freie. Danach versperrten ihnen Flammen und dichter Rauch den Weg zurück in das Stiegenhaus.

Neun Verletzte

Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd in einer Wohnung im zweiten Stock. Ein Atemschutztrupp fand dort eine 81-jährige Frau leblos vor, brachten sie ins Freie und übergaben sie der Berufsrettung. Doch trotz Wiederbelebungs-Versuchen starb die Frau.

Insgesamt mussten neun verletzte Personen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lerchenfelder Gürtel wurde für die Dauer der Einsatzzeit komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Brandursache ist derzeit unklar, es gibt aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lösch-, Ausräum- und Sucharbeiten gleichzeitig

Die Löscharbeiten gestalteten sich auf Grund umfangreicher Lagerungen langwierig. Mehrere, nacheinander eingesetzte Atemschutztrupps waren mit Brandbekämpfungs- und Ausräumarbeiten beschäftigt. Parallel zu den Löscharbeiten wurden das Stiegenhaus und weitere Wohnungen auf eventuell durch den Brandrauch eingeschlossene Personen kontrolliert. Zur Entrauchung wurde ein Druckbelüftungsgerät eingesetzt. Etliche Hausbewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden vom Katastrophenzug der Berufsrettung Wien betreut.