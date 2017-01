Favoriten: Parkpickerl-Einführung im Zeitplan

Neun Monate sind es noch bis zur Einführung des Parkpickerls in Favoriten. Neuerungen bringt das nicht nur für die knapp 200.000 Bewohner, sondern auch für die rund 10.000 Gewerbetreibenden im Bezirk.

Insgesamt sei man im Zeitplan, erklärt Leopold Bubak von der zuständigen Magistratsabteilung (MA) 65. Derzeit würden die Vorbereitungen für die Einführung laufen, etwa die Aufstockung der Kontrolleure. Außerdem braucht es noch Verordnungen der MA 65 und der MA 46. Eingeführt werden soll das Parkpickerl in Favoriten dann mit 4. September, gleich nach der U1-Verlängerung bis Oberlaa.

Geringes Interesse an Info-Veranstaltung

Am Donnerstag findet die erste Informationsveranstaltung für die Gewerbetreibenden statt. Das Interesse hält sich bisher aber in Grenzen. Rund 3.000 Gewerbetreibende haben der Bezirk und die Wirtschaftskammer zum heutigen Termin eingeladen. Angemeldet haben sich bisher aber nur rund 30. Das geringe Interesse erklärt man sich in der Kammer unter anderem damit, dass man sich auch online gut informieren könne.

Weitere Infoabende für Betriebe am 23. und 26. Jänner, Beginn jeweils 18.00 Uhr, Ort: Festsaal der Bezirksvorstehung Favoriten

An mehreren Infoständen werden die Betriebe am Abend beraten, ob und wie sie ein Parkpickerl bekommen können. Möglich ist das grundsätzlich für alle, die auch nachweisen können, dass sie Bedarf haben. Voraussichtlich Mitte März soll auch noch eine Bürgerversammlung stattfinden, heißt es aus dem Büro der Bezirksvorsteherin.

Einzelne Bereiche ausgenommen

Gelten wird es praktisch flächendeckend, von Montag bis Freitag, zwischen 9.00 und 19.00 Uhr. Ausgenommen von der Regelung sind somit einerseits das Grün- bzw. Industrieareal westlich der Triester Straße und andererseits das kleine Gebiet westlich der Himberger Straße zwischen Liesingbach und Bahnlände. Und gebührenfrei bleiben natürlich die unbebauten Zonen am südlichen und östlichen Rand des 10. Bezirks.

