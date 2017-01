Größerer Cannabisfund am Gürtel

206 Säckchen mit Cannabiskraut hat die Polizei bei einer Schwerpunktaktion gegen Suchtmittelkriminalität in Ottakring sichergestellt. 13 Personen wurden angezeigt, zwei festgenommen.

Beamte der Polizei Ottakring und der Diensthundeabteilung führten in Ottakring und Hernals eine koordinierte Schwerpunktaktion gegen Suchtmittelkriminalität und Straßenverkauf durch. Sie kontrollierten in der Nacht auf Mittwoch am Gürtel und anderen bekannten Umschlagplätzen sowie in einschlägig bekannten Lokalen. Unterstützt von zwei Diensthunden konnten sie dabei insgesamt 206 Säckchen mit Cannabiskraut sicherstellen.

Elf verdächtige Männer und zwei unbekannte Täter wurden wegen Vergehens gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt. Zwei Personen wurden wegen unrechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet festgenommen und in ein Anhaltezentrum gebracht. Die sichergestellten Drogen waren für den Straßenverkauf vorgesehen. Sie werden nun vernichtet.

LPD Wien

„No Business“ in Josefstädter Straße

Wenige Stunden später konnten Beamte der Bereitschaftspolizei bei der Josefstädter Straße die Anbahnung eines Suchtmittelverkaufs beobachten. Zwei mutmaßliche Dealer und zwei Abnehmer wurden angehalten, ein Tatverdächtiger ergriff kurz aber erfolglos die Flucht. Die Abnehmer belasteten die beiden anderen, wegen Suchtmitteldelikten einschlägig amtsbekannten Männer. Diese wurden festgenommen.

Die Festgenommenen bestritten unisono mit den Worten „No Business“ die Anschuldigungen. Das von den Käufern an die mutmaßlichen Dealer übergebene Geld wurde in deren Gewahrsam sichergestellt. Im Nahebereich konnte noch auf einer Baustelle der Cannabis-Bunker der beiden Festgenommenen sichergestellt werden.