Lenker überstand zwei Unfälle leicht verletzt

Gleich zweimal hat ein Taxifahrer heute Früh großes Glück gehabt. Er überstand zwei Unfälle unmittelbar hintereinander mit leichten Verletzungen. Wesentlichen Anteil daran hatte ein zufällig vorbeikommendes Team der Berufsrettung.

Im Frühverkehr war ein Fiat auf der Ostautobahn (A4) auf Höhe Praterbrücke in ein Taxi gekracht. Beide Lenker überstanden diesen ersten Unfall unverletzt. Sie stiegen aus ihren Autos, um die Daten aufzunehmen. Da krachte plötzlich ein drittes Auto in den Fiat und schob ihn über den Taxifahrer. Der wurde unter das Auto gedrückt.

Rettungsteam hob Unfallauto händisch an

Die Besatzung eines Einsatzfahrzeugs der Wiener Berufsrettung, das zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, konnte rasch eingreifen. Sie hob den Wagen händisch an und es gelang, den Taxifahrer zu befreien. Das Rettungsteam versorgte den leicht verletzten Mann gleich an Ort und Stelle und brachte ihn in ein Spital.

Die Berufsfeuerwehr Wien errichtete einen Brandschutz für die drei verunfallten Autos und kümmerte sich anschließend darum, die Fahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen.