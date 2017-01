Ari Rath gestorben

Der bekannte Publizist Ari Rath ist heute Früh im Alter von 92 Jahren in Wien gestorben. Das berichtete der „Standard“ (Onlineausgabe). Rath war früher unter anderem jahrelang Chefredakteur der „Jerusalem Post“.

Während eines Israel-Besuchs seien Herzprobleme bei Rath aufgetreten, im Wiener AKH sei er dann operiert worden, es seien jedoch Probleme mit der Lunge dazugekommen, so der „Standard“. Seinen 92. Geburtstag hatte Rath erst am 6. Jänner gefeiert.

Begräbnis in Israel

Rath wurde 1925 in Wien geboren. 1938 musste er vor den Nazis nach Palästina flüchten. Im Jahr 2007 nahm er wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an, als seine Heimat bezeichnete er dennoch Israel. Dort wollte er laut „Standard“ auch begraben werden.

Ab 1958 war Rath Redakteur, ab 1975 Chefredakteur und Herausgeber der „Jerusalem Post“. Er gehörte zur Generation der bekannten Politiker Jizchak Rabin, Teddy Kollek und Schimon Peres und war Berater von Ben Gurion, Israels erstem Premierminister ab 1948. Rath ist Träger etlicher Auszeichnungen - unter anderem erhielt er das deutsche Bundesverdienstkreuz (2005), das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (2011) und das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien (2015). Er plädierte stets für einen friedlichen Ausgleich zwischen Israel und den Palästinensern.

Zeitzeuge Ari Rath: „Man war buchstäblich vogelfrei“

Ari Rath beschreibt in der Serie „Die letzten Zeitzeugen. Interviews mit Überlebenden des Holocaust“ den schon vor 1938 in Wien grassierenden Antisemitismus, der sich nicht zuletzt in der Einführung von „Judenklassen“ in Schulen äußerte. Nach der Nazi-Machtübernahme im März 1938 bemühte sich Rath um eine Ausreise nach Palästina, was ihm im November 1938 auch gelang - mehr dazu in Ari Rath: Man war buchstäblich vogelfrei (tvthek.ORF.at).

Ari Rath ist tot (ZiB, 8.00 Uhr) Der frühere Chefredakteur der „Jerusalem Post“, Ari Rath, ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

Erinnerung an Schulzeit in Wien

Als „eines der vielen bis heute verdrängten Themen“ bezeichnete Rath, dass es in Wien schon vor dem „Anschluss“ Judenklassen in Wiener Gymnasien gab - unter Unterrichtsminister Kurt Schuschnigg ab 1934. Es habe einen Erlass gegeben, wonach bei ausreichender Schülerzahl Parallelklassen errichtet werden sollten, erinnerte er sich in einem Interview mit Radio Wien 2012 - mehr dazu in Ari Rath: sein Wien, sein Israel, sein Traum. „Und so war ich vier Jahre vor dem Anschluss in einer separaten Judenklasse im Wasagymnasium“, erzählte Rath. Die beiden Turnlehrer seien zudem illegale Nazis gewesen.

