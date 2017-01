Lokalgäste mit Schusswaffe bedroht

Rund 25 Gäste eines Lokals in Ottakring hat ein Mann in der Nacht auf heute mit einer Waffe bedroht. Eine Kellnerin alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Verletzt wurde niemand.

Donnerstagnacht um 23.05 Uhr ging der Notruf der Kellnerin eines Lokals in der Ottakringer Straße bei der Polizei ein. Ein Mann hatte kurz zuvor Angestellte und Gäste, insgesamt rund 25 Personen, mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Mit den Worten „Du kommst mit mir nach draußen, dort werde ich dich erschießen“ und mit vorgehaltener Waffe zwang er laut Polizei auch den Lokalbesitzer ins Freie.

Softgun als Tatwaffe

Mehrere Funkstreifen, eine Diensthundeeinheit und die WEGA eilten zu dem Lokal. Der alkoholisierte Verdächtige war mittlerweile in das Lokal zurückgekehrt und wurde festgenommen. Die Polizei stellte auch die Tatwaffe, eine Softgun, sicher.

In einer ersten Befragung teilte der Beschuldigte den Polizisten mit, dass er vermutet habe, jemand im Lokal habe sein Handy gestohlen und daher habe er zur Waffe gegriffen. Das „gestohlene“ Mobiltelefon wurde wenig später in der Jackentasche des Alkoholisierten aufgefunden. Der Mann befindet sich in Haft. Er wurde mehrfach angezeigt, Gegen ihn wurde auch ein Waffenverbot ausgesprochen.