Wehsely geht zu Siemens

Eine Personalentscheidung in der Wiener SPÖ ist gefallen: Wie ihr Büro bestätigt, wird Wehsely am 26. Jänner die Wiener Stadtregierung und die Politik verlassen. Die Stadträtin will noch am Vormittag Stellung nehmen.

Die Gesundheits- und Sozialstadträtin steht vor einem Wechsel nach Deutschland in die Privatwirtschaft. Sie soll per 1. April die Führung der Siemens Healthcare GmbH in Erlangen verstärken und dort dafür verantwortlich sein, globale Wachstumsfelder in den Gesundheitsmärkten zu betreuen.

Rigaud

Wehselys Büro bestätigte am Freitagvormittag einen entsprechenden Online-Bericht des „profil“ gegenüber der APA. Die 46-Jährige galt bereits länger als Ablösekandidatin in der roten Stadtratsriege. Zuletzt hatten sich die Probleme in ihrem Ressort gehäuft - darunter steigende Kosten im Krankenhaus Nord - mehr dazu in KH Nord wird Fall für Rechnungshof oder jüngst die Gangbettenproblematik in städtischen Krankenhäusern - mehr dazu in Gangbetten: Wehsely lässt Spitäler prüfen.

Seit 1993 in der Politik aktiv

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, Sponsion und Gerichtsjahr war Wehsely von 1996 bis 2004 als Personalmanagerin in einer Versicherung tätig. Politisch aktiv war Wehsely seit dem Jahr 1993. Zunächst bis 1996 Bezirksrätin in der Leopoldstadt, war sie von 1996 bis 2004 Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien.

Von 2004 bis 2007 bekleidete sie das Amt der Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal. Seit 2007 ist sie als Stadträtin für Gesundheit und Soziales tätig. Daneben war sie von 2005 bis 2013 stv. Vorsitzende der SPÖ-Leopoldstadt und ist seit 2007 stv. Vorsitzende der SPÖ-Wien.

