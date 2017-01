Erstmals „Silent Waltz“ in Herrengasse

Die Wiener Herrengasse verwandelt sich heute Nachmittag in einen großen Ballsaal - allerdings in einen geräuschlosen. Die Initiative „Wien tanzt“ lädt erstmals zum „Silent Waltz“ mit Funkkopfhörern.

Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr soll in der Herrengasse getanzt werden. Hunderte Funkkopfhörer, aus denen die Musik dazu kommt, stehen laut der Wiener Wirtschaftskammer zur Verfügung. Tänzerische Unterstützung kommt auch von Tanzlehrern und -schülern der Wiener Tanzschulen.

Wirtschaftskammer Wien / Wien tanzt

Silent Waltz als „Ballerlebnis für alle“

Die Aktion soll ein „Ballerlebnis für alle“ sein, heißt es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer. Man wolle ein breites Publikum für die Wiener Bälle und Tanzschulen begeistern und auch ein „touristisches Highlight“ im traditionell etwas ruhigeren Jänner bieten. Locken sollen auch kostenlose Schwedenbomben, und für Damen im Ballkleid gibt es ein Glas Gratissekt.

Sogenannte „Silent Events" seien inzwischen weltweit beliebte Veranstaltungen, so die Kammer, etwa in Discos, bei Lesungen und Vorträgen, wo die Musik bzw. Stimme über Kopfhörer an die Teilnehmer überragen wird, um so eine einzigartige Atmosphäre zu generieren“.

