Alfred Dorfer erhielt Deutschen Kabarett-Preis

Er ist einer der profiliertesten Kabarettisten Österreichs - nun ist Alfred Dorfer mit dem Deutschen Kabarett-Preis für 2016 ausgezeichnet worden. Der 55-jährige Wiener nahm die Auszeichnung am Samstagabend entgegen.

Die Jury erklärte, die Themen Dorfers seien politisch, gingen aber weit über die Tagesaktualität hinaus. „Alfred Dorfer entzieht sich souverän und spielerisch allen Etikettierungsversuchen“, so die Jury weiter. Er präsentiere seine philosophischen Betrachtungen auf der Bühne fast beiläufig und federleicht. „Ihre volle Wirkung entwickeln seine Kabarett-Programme oft erst ein wenig zeitversetzt - dann aber umso intensiver.“

Daniel Karmann/dpa

Dorfer erzielte größere Bekanntheit mit dem Theaterstück „Indien“, das 1993 mit ihm in der Hauptrolle äußerst erfolgreich verfilmt wurde. Sein medienwirksamstes Engagement begann 2004 mit seiner wöchentlichen Talkshow im ORF. Dort hagelte es satirische Kritik an der österreichischen Politik. Als Schauspieler, TV-Moderator, Buch- und Drehbuchautor oder Kolumnist probiert sich der Wiener auch immer auf fremden Terrain aus.

Hauptpreis mit 6.000 Euro dotiert

Der Deutsche Kabarett-Preis wird von der Stadt Nürnberg gestiftet und jährlich vom Nürnberger Burgtheater verliehen. Dotiert ist er mit 6.000 Euro. Die Preisverleihung am Samstagabend wurde vom Hauptpreisträger von 2013, dem Schweizer Kabarettist Andreas Thiel, moderiert.

Zwei weitere Preise gingen am Samstagabend an die deutschen Kabarettisten Rene Sydow und Stephan Zinner. Der vom Bodensee stammende Kabarettist Sydow erhielt den mit 4.000 Euro dotierten Förderpreis. Er „repräsentiert alles, was zeitgemäßes politisches Kabarett ausmacht: Intellektualität, Tempo und Haltung“, teilte die Jury mit. Der Schauspieler und Kabarettist Zinner aus Oberbayern wurde mit dem 2.000 Euro dotierten Sonderpreis geehrt. „Stephan Zinner ist ein vielfach begabter, intelligenter Unterhalter, der aus unserem aberwitzigen Alltag auf der Bühne etwas Besonderes machen kann“, so das Burgtheater.