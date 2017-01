ÖBB: Mehr Securitys für Schaffner in Zügen

Die ÖBB weiten ihre Sicherheitsvorkehrungen in den Zügen aus. In Zukunft sollen etwa Schaffner verstärkt von Sicherheitsleuten begleitet werden. Die Zahl der Angriffe auf Mitarbeiter stieg laut ÖBB im vergangenen Jahr.

Rund 150 Attacken auf Mitarbeiter habe es 2016 gegeben, mehr als in den Vorjahren, bestätigte ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger gegenüber Radio Wien einen Bericht des „Kurier“ (Sonntagausgabe). Erst im Dezember wurde ein Zugbegleiter von einem Fahrgast schwer verletzt - mehr dazu in Schaffner krankenhausreif geschlagen.

Schon jetzt würden Zugbegleiter zum Teil von Securitys beschützt, erklärte Hahslinger: „Es sind schon vor allem in der Ost-Region ÖBB-Securitymitarbeiter auf den Zügen unterwegs. Sie fahren hier von einem Bahnhof zum anderen.“ Diese Schutzmaßnahmen sollen nun auch auf andere Regionen ausgeweitet werden.

Bodycams möglicherweise bald auch in Zügen

Knapp 600 Sicherheitsleute sind derzeit bei den ÖBB im Einsatz. Knapp 200 davon wurden auch schon von Polizei geschult, bei den übrigen knapp 400 soll das heuer noch passieren. Dabei gehe es um Deeskalation und Eigensicherung, erklärte Hahslinger.

An den Hauptbahnhöfen Wien und Graz testen die ÖBB seit Anfang Dezember zudem sogenannte Bodycams, die Sicherheitsleute tragen also kleine Kameras am Körper - mehr dazu in ÖBB-Securitys tragen Bodycams. „Wenn das erfolgreich verläuft, wovon ich ausgehe, dann wird man auch die Bodycam-Überwachung ausweiten“, sagte Hahslinger im Interview mit Radio Wien. Im Gespräch sei auch, dass die Sicherheitsleute in den Zügen künftig derartige Kameras mitführen.

