Partygäste schossen mit Gaspistole von Balkon

Zwei Partygäste haben am Samstagabend in Wien-Favoriten für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Sie schossen mit einer Gaspistole von einem Balkon. Neben Sachbeschädigungen wurden dabei auch Menschen gefährdet.

Eine Nachbarin verständigte um kurz nach 22.00 Uhr die Polizei und gab an, dass am gegenüberliegenden Balkon in der Wohnhausanlage in der Jura-Soyfer-Gasse ein Mann mit einem Gewehr in den Innenhof schieße. Dutzende Beamte wurden hinzugezogen, auch ein Polizeihund und Kräfte der Wega waren im Einsatz. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Gaspistole gehandelt hatte.

Gaspistole legal besessen

Ein 25-jähriger Mann und 23 Jahre alte Frau wurden mehrfach angezeigt. Beim Schießen beschädigten sie laut Polizei eine Straßenlaterne und Hinweisschilder im Innenhof. Dabei wurden auch Menschen gefährdet, da während der Schüsse „mehrere Personen den Gehweg neben der Straße benützten“, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Verletzt wurde niemand.

In der Tatwohnung befanden sich neben den beiden Angezeigten zwei weitere Personen, alle waren laut Polizeiangaben „sichtlich alkoholisiert“. Die Wiener gaben an, „mehrere Biere und eine Flasche Wodka“ konsumiert zu haben, schilderte Eidenberger. Dem 25-jährigen Mieter wurde die Gaspistole - die er ursprünglich legal besessen hatte - abgenommen. Über die beiden Angezeigten wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.