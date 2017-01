Haftbefehl gegen Seisenbacher erlassen

Gegen Judo-Doppel-Olympiasieger Peter Seisenbacher ist ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Ab 19. Dezember hätte er sich wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten müssen. Doch von ihm fehlt jede Spur.

Der Haftbefehl sei bereits am 19. Dezember erlassen worden, wenige Stunden nach dem unentschuldigten Fernbleiben Seisenbachers vor Gericht, teilte das Wiener Straflandesgericht am Montag per Aussendung mit. „Aus kriminaltaktischen Gründen und um die Fahndung nicht zu behindern, wurde von einer Information der Medien und Öffentlichkeit vorerst Abstand genommen“, hieß es in der Mitteilung. Der Haftgrund sei Fluchtgefahr.

APA/Helmut Fohringer

Seisenbacher war zuletzt als Trainer der Judo-Herren-Nationalmannschaft in Aserbaidschan tätig. Ob er zu seinem Prozess nach Wien überhaupt angereist war, ist offen. Sein Anwalt geht jedoch davon aus, dass er am Leben ist - mehr dazu in Weiter keine Spur von Seisenbacher.

Schwerer Missbrauch Unmündiger vorgeworfen

Seisenbacher wird schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen. Für Seisenbacher, der sich zu den gegen ihn gerichteten Vorwürfen bisher nicht öffentlich geäußert hat, gilt die Unschuldsvermutung - mehr dazu in Seisenbacher-Prozess im Dezember.

