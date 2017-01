Zu lange Wartezeiten für Krebspatienten

Der Stadtrechnungshof hat heute heftige Kritik an den Spitälern im Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) geübt. Viele Krebspatienten müssen etwa so lange auf eine Strahlentherapie warten, dass ihre Heilungschance sinkt.

Bei rund zwei Dritteln der Patientinnen und Patienten sei es im Jahr 2015 zu kritischen Wartezeiten auf die Strahlentherapie gekommen, kritisierte der Stadtrechnungshof in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Mehrere Wochen lang mussten die Betroffenen oft warten.

Als Folge habe es zu schlechteren Therapieerfolgen, geringeren Heilungschancen, psychischen Belastungen und Folgekosten durch weitere Therapiemaßnahmen kommen können, hieß es mit Berufung auf Vorstände der strahlentherapeutischen Einrichtungen in den Spitälern.

Seit Jahren zu wenige Geräte

Hauptgrund für die langen Wartezeiten ist laut dem Prüfbericht, dass es seit Jahren zu wenige Geräte für die Therapie gibt. Und zwar auch, wenn nur Wienerinnen und Wiener behandelt würden - tatsächlich kommt aber fast ein Drittel der Patienten aus anderen Bundesländern.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt dringend eine Aufstockung der Linearbeschleuniger. Zudem brauche es Anpassungen beim Personal, um die Geräte auch effizient betreiben zu können. Nötig sei etwa eine bessere Verteilung auf die einzelnen Spitäler - während es beispielsweise im Wilhelminenspital zu viel Fachpersonal gebe, habe man im AKH zu wenig. Der KAV will diesen Empfehlungen nachkommen und die Geräte aufstocken. Um Engpässe zu vermeiden, wird im Donauspital derzeit an einer Zwischenlösung gearbeitet, hieß es in einer Stellungnahme.

Kritik an langen Spitalsaufenthalten

Die Strahlentherapie ist aber bei weitem nicht der einzige Kritikpunkt des Stadtrechnungshofs. Im Vergleich zu anderen Krankenhäusern bleiben Patienten zum Beispiel vor und nach Hüft- und Knieoperationen unnötig lange in Gemeindespitälern. Das liege vor allem an veralteten Nachsorgekonzepten nach Operationen, aber auch daran, dass in den Gemeindespitälern ältere Patienten operiert werden als im Durchschnitt. Zudem gebe es immer wieder Probleme mit Terminverschiebungen. Auch in diesen Punkten gelobt der KAV Besserung.

