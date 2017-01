Enzis werden „twinnigrün“

Die Wienerinnen und Wiener konnten bis Mitternacht darüber abgestimmen, welche Farbe die neuen Sitzmöbel im MuseumsQuartier bekommen sollen. Die Wahl ist schlussendlich auf „twinnigrün“ gefallen.

Bis zum 18. Jänner um Mitternacht konnte auf der Homepage des MuseumsQuartiers abgestimmt werden. Schlussendlich stimmten 52,23 Prozent für „twinnigrün“, 24,06 Prozent für „twinniorange“ und 23,71 Prozent für „sportgummirot“.

Hertha Hurnaus

64 Sitzmöbel in neuer Farbe

Das Design der neuen Sitzmöbel bleibt unverändert. Die insgesamt 64 neuen Sitzmöbel werden ab Mitte März im Haupthof des MQ aufgestellt. Die beliebten Freiluftmöbel waren zuletzt in der Farbe „Mermaid“, also in einem Türkiston, gehalten. In den Nebenhöfen sollen 16 Stück der alten Möbel erhalten bleiben. Die übrigen Sitz- und Liegemöbel können im Frühjahr im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs gekauft werden.

