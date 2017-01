Programmkinos kämpfen mit Problemen

Viele Programmkinos kämpfen ums Überleben. Vor allem unter der Woche sind Filmvorstellungen oft schlecht besucht. Zu den Herausforderungen ist nun eine weitere dazugekommen - das immer größer werdende Online-Streaming-Angebot.

Die Programmkinos müssen auf das starke Filmangebot im Internet reagieren, sagt Michael Stejskal vom Votivkino. „Die Digitalisierung hatte ja zur Folge, dass das Angebot an Filmen gerade auch im Arthaus-Kinobereich gestiegen ist. Ich glaube, wir sind sehr stark darin gefordert unseren Zuschauern Orientierung zu geben und unseren Zuschauern nur das Beste vorzusetzen.“ Nur rund jeder zehnte Kinobesucher sieht sich einen Film im Programmkino an.

Neue Förderungen überlebenswichtig

Finanziell kämpfen die Kinos außerdem mit der auf 13 Prozent erhöhten Mehrwertsteuer auf Eintrittskarten. „Die Mehrwertssteuererhöhung einfach aufs Publikum weiterzugeben funktioniert nicht so einfach. Die Preissensibilisierung ist sehr hoch und wenn man zu teuer ist, bleiben die Zuschauer weg“, so Stejskal.

Von der Politik wünschen sich die Programm-Kinobetreiber deshalb, „dass man die bestehenden Förderungen finanziell anpasst an die Inflationsrate.“ Und auch neue Förderungen seien notwendig, um kleineren Kinos das Überleben zu ermöglichen.

Um neues Publikum zu gewinnen und auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen, findet am Freitag zum siebenten Mal die Lange Nacht der Programmkinos statt. Dabei können bei freiem Eintritt anspruchsvolle Filme geschaut werden. Österreichweit wirken 15 Kinos mit, in Wien sind es fünf.

Mehrere Vorpremieren

Was ursprünglich von einer Interessensgemeinschaft zur Forcierung der Digitalisierung ins Leben gerufen wurde, ist nun Einladung an all jene, „die das Arthauskino noch nicht ganz für sich entdeckt haben und zugleich ein kleines Dankeschön an die vielen StammbesucherInnen“. So lädt das Votivkino zu einem Werkstattgespräch mit Stefan Ruzowitzky anlässlich seines neuen Films „Die Hölle“.

Vorpremiere feiert in Wien unter anderem das Liebesdrama „Tanna“ (Filmcasino), das vom australischen Filmemacher-Duo Martin Butler und Bentley Dean auf der gleichnamigen Südseeinsel gedreht wurde und auf der Shortlist für den Auslands-Oscar steht. Vor ihren regulären Kinostarts sind auch französischsprachige Arbeiten zu sehen: Im Votivkino läuft Olivier Assayas’ starbesetztes Mystery-Drama „Personal Shopper“ mit Kristen Stewart, im dazugehörigen De France Paul Verhoevens mit zwei Golden Globes ausgezeichneter Thriller „Elle“ mit Isabelle Huppert.

