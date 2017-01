SPÖ-Vorstand: Zum Auftakt gehts ums Personal

Der erweiterte Vorstand der Wiener SPÖ tagt heute und morgen. Die mit Spannung erwarteten Personalentscheidungen werden gleich zu Beginn auf dem Programm stehen. Welche Änderungen es geben wird, ist im Vorfeld völlig unklar.

Das Thema Personal wird als erster Tagesordnungspunkt am Freitag erörtert - an dem die hinter verschlossenen Türen abgehaltene Klausur um 14.00 Uhr beginnt. Noch ist nicht geklärt, ob mehrere Ab- und Zugänge bzw. Wechsel verkündet werden. Fix ist laut derzeitigem Stand nur, dass Parteichef und Bürgermeister Michael Häupl einen Nachfolger - oder eine Nachfolgerin - von Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely vorschlagen wird.

Der Rest ist zumindest derzeit noch völlig offen. Häupl hat zuletzt nicht ausgeschlossen, dass eventuelle weitere Rochaden erst später stattfinden werden. Entsprechend schwierig ist auch der genaue Ablauf zu planen, wie zu hören ist. Angedacht ist, dass am Freitag in einer Pause am späteren Nachmittag die Medienvertreter informiert werden. Wann dies genau sein wird, hängt naturgemäß von der Dauer der Diskussion im Gremium ab.

Umfragetief für SPÖ

Am Samstag soll es dann um die Inhalte gehen. Die Wiener Roten werden versuchen, in Bereichen wie Integration oder Wohnen auf einen grünen Zweig zu kommen. Teilnahmeberechtigt sind bei dem Treffen die 59 Mitglieder des sogenannten erweiterten Wiener Vorstands. 38 von ihnen sind stimmberechtigt. Ort des Geschehens ist das „C 3 Convention Center“ in Wien-Landstraße.

Der SPÖ-Parteivorstand findet vor dem Hintergrund heftiger parteiinterner Streitigkeiten statt. Dass der Disput der Wiener SPÖ insgesamt schadet, zeigte sich zuletzt auch bei Umfragen. Laut einer am Freitag von der Zeitung „Heute“ publizierten Umfrage (500 Befragte) käme die Bürgermeister-Partei nur mehr auf rund 31 Prozent, die FPÖ würde die Roten mit 37 Prozent überholen.

Gewerkschafts-Chef Katzian hinter Häupl

Der Chef der Privatangestellten-Gewerkschaft Wolfgang Katzian, ein Schwergewicht der Wiener SPÖ, gibt seinem Freund Michael Häupl im Vorfeld des Parteivorstands freie Hand, was die anstehende Regierungsumbildung in der Bundeshauptstadt angeht: „Er weiß ganz genau selber, was er tut“, meinte er.

Wenn der Bürgermeister eine Regierungsumbildung ankündige, dann werde er sie auch entsprechend vorschlagen und umsetzen: „Ich kenne sie noch nicht im Detail, aber so wie ich seine Vorbereitungen für solche Entscheidungen kenne, sind die üblicherweise sehr in Ordnung.“

Reischl als Wehsely-Nachfolgerin?

Zuletzt hatten „Standard“ und „Kronen Zeitung“ spekuliert, dass mit der Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse Ingrid Reischl eine prominente Vertreterin der GPA Sonja Wehsely als Sozial- und Gesundheitsstadträtin folgen könnte. In der „Krone“ heißt es sogar, Katzian versuche Häupl zur entsprechenden Personalie zu überreden. Der widerspricht: „Nein, ich habe die Frau Reischl nicht vorgeschlagen.“

Die von den Flächenbezirken angefachte Personaldebatte kritisierte der GPA-Chef indirekt: Er glaube, dass es für eine Bewegung, die sehr stark für Geschlossenheit lebe, gut sei, wenn sie Personalfragen innen und nicht öffentlich diskutiere: „Ich gehöre zu jenen, die Diskussionen, insbesondere wenn es um Personalfragen geht, nicht in der Öffentlichkeit führen.“

Offene Fragen rund um Brauner

Indes ist Finanzstadträtin Renate Brauner - medial empfangen - von ihrem Kuba-Urlaub zurückgekehrt. Ob sie ihr Amt zurücklegen wird, ließ die langjährige Häupl-Vertraute offen - mehr dazu in Brauner gegen Personalspekulationen. Brauner ist wie Katzian gegen öffentliche Diskussionen, hätte aber offenbar nichts gegen einen Verbleib: „Jeder der mich kennt, weiß, dass ich mit sehr viel Engagement und Leidenschaft mich hier um die Finanzen kümmere. Natürlich mache ich diesen Job sehr gerne“, meinte sie in „Wien heute“.

Brauner könnte im Falle einer größeren Umbildung entweder ganz aus der Stadtpolitik ausscheiden oder auf den Posten des Landtagspräsidenten wechseln. Das Problem dabei ist, dass dieses Amt vom zweiten ganz engen Vertrauten Häupls Harry Kopietz besetzt ist und dieser keinerlei Lust zeigt, auf seine Position zu verzichten.

