Anschlag war „sehr zeitnah geplant“

Der mit einer Festnahme am Freitag möglicherweise verhinderte Terroranschlag könnte kurz bevorgestanden sein. Das erklärte Konrad Kogler, der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit im Innenministerium, am Samstag.

Es gebe „Hinweise, dass ein solche Anschlag sehr zeitnah geplant“ war, so Kogler, im Ö1-Morgenjournal. In den vergangenen Stunden seien mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt worden, berichtete Kogler.

Dabei seien Ausrüstungsgegenstände wie Mobiltelefone sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssten. Weitere Hausdurchsuchungen und Festnahmen seien möglich, das hänge aber von den Erkentnissen durch die Auswertungen und die Einvernahme des Verdächtigen ab, so Kogler - mehr dazu in oe1.ORF.at.

U-Bahn als mögliches Anschlagsziel

Eine Bombe in der U-Bahn in Wien sei „eines der möglichen Szenarien gewesen“. Ob der Verdächtige Kontakte ins Ausland gehabt habe, wollte er mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Hinweise auf „größeres Rahmenwerk“

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sagte in der ZiB 2, dass der festgenommene 18-jährige Österreicher aus dem albanischen Milieu komme, kein Heimkehrer sei und möglicherweise ein radikal-religiöser, salafistischer Hintergrund vorliege. Es gebe Anhaltspunkte, „dass ein etwas größeres Rahmenwerk dahintersteht“. Seinen Appell an die Bevölkerung wachsam zu sein bestärkt er, man solle sich jedoch nicht anders als sonst im öffentlichen Raum verhalten - mehr dazu in Innenminister: Anschlag in Wien verhindert.

Der Zugriff sei in unmittelbarer Nähe der Wohnadresse des Verdächtigen erfolgt, sagte die Wiener Polizeisprecherin Irina Steirer, ohne weitere Angaben zu machen. Man wolle nicht den Erfolg der Ermittlungen durch die Veröffentlichung detaillierter Informationen gefährden.