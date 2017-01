Unbekannter hat Straßenbahn gestohlen

Ein Unbekannter hat Samstagfrüh aus der Station Rodaun in Hietzing eine Straßenbahn der Linie 60 gestohlen. Um die Garnitur zu stoppen, drehten die Wiener Linien den Stromkreis ab. Der Unbekannte ist auf der Flucht.

„Unser Fahrer ist kurz auf die Toilette gegangen und hat dafür die Straßenbahn versperrt. Als er zurückgekommen ist, war die Garnitur nicht mehr da“, so Wiener Linien-Sprecher Michael Unger gegenüber wien.ORF.at.

Wie sich herausstellte, hatte sich eine unbekannte Person kurz nach 8.00 Uhr wiederrechtlich Zutritt zur Straßenbahn verschafft. Polizeisprecherin Irina Steirer: „Er ist dann mit der Straßenbahn unbefugt abgefahren. Die Wiener Linien haben zuerst einen Funkspruch abgegeben und dann den Stromkreis im betroffenen Bereich abgestellt.“

Wiener Linien / M.Helmer

Anzeigen gegen Unbekannt

Der Unbekannte kam in der Folge mit der leeren und nicht mehr fahrfähigen Bim bei der Haltestelle Breitenfurter Straße zum Stehen. Dort verließ er die Garnitur und konnte unerkannt entkommen.

Von Seiten der Polizei wurden zwei Anzeigen gelegt - auf Einbruch und unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen. Durch den Vorfall kam es zu keiner Verkehrsbeeinträchtigung. Es wurde auch nichts beschädigt und niemand verletzt.

„Eine Straßenbahn ist für Menschen, die sich damit nicht auskennen, nicht leicht zu bedienen“, so Unger. „Für uns ist so ein Vorfall also auch nichts Alltägliches.“