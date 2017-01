Terrorverdacht: Unmündiger verhört

Im Zuge der Ermittlungen gegen einen 17-jährigen Terrorverdächtigen in Wien ist auch im Inland eine weitere Kontaktperson einvernommen worden. Sie ist unter 14 Jahre alt. Der 17-Jährige war auch in Deutschland.

Der 17-jährige Terrorverdächtige ist „in intensivem Kontakt“ mit der unmündigen Person gestanden, wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Konrad Kogler am Montag in einer Pressekonferenz mitteilte. Man habe sie in Beisein seiner Erziehungsberechtigen verhört. Unterdessen ist gegen den 17-jährigen Hauptverdächtigen seitens der Staatsanwaltschaft der Antrag auf Untersuchungshaft gestellt worden. Nach Ansicht der Behörde besteht Verdunkelungs- und Fluchtgefahr.

17-Jähriger besuchte mutmaßlichen Komplizen

Der am Freitag festgenommene 17-jährige Terrorverdächtige war nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler im Dezember in Deutschland. Er dürfte zwei Wochen bei seinem mutmaßlichen Komplizen verbracht haben. In dieser Zeit seien wohl Dinge „in Richtung Sprengstoff vorbereitet worden“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Ralf Herrenbrück, ohne Details zu nennen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 21-jährigen Deutschen wurden nach Angaben der Behörde keine Sprengmittel beschlagnahmt, dafür Handys und ein Laptop. Die Kontaktdaten würden nun ausgelesen. Inwieweit es Verbindungen mit Szene-Bezug gebe, könne man vorläufig noch nicht sagen.

Lernten sich in Sozialen Medien kennen

Der 21-Jährige sei im einschlägigen Sinn nicht polizeibekannt gewesen, wohl aber im allgemeinen Sinn, sagte Herrenbrück. Er wird nach seiner Festnahme von Ermittlern des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen einvernommen. Diese gehen davon aus, dass er den Wiener Terrorverdächtigen über Foren in den sozialen Medien kennengelernt hat.

Der 17-Jährige wurde inzwischen in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der Richter hat nun 48 Stunden Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Zuvor sind schon Teile aus der Einvernahme bekannt geworden. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) bestätigte, dass sich der Jugendliche zum Islamischen Staat bekannt hat. Er hält ihn jedenfalls nicht für „harmlos“ - mehr dazu in Sobotka: Terrorverdächtiger nicht „harmlos“.

