25 Jahre: Tiergarten Schönbrunn feiert mit Comic

Vor 25 Jahren ist der 1752 gegründete Tiergarten Schönbrunn aus der Bundesverwaltung ausgegliedert worden. Das feiert man mit einem Comic, dem „Zoomic“, - und vielen Besuchern: 2016 kamen 2,2 Millionen Menschen.

Seit seiner Ausgliederung vor 25 Jahren ist der Tiergarten eine Ges.m.b.H. Initiiert wurde das Cartoon-Projekt von Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), selbst Hobby-Zeichner und Comic-Sammler. Es hat allerdings ein bisschen geduaert, bis das Werk des Zeichners Milan Ilic mit Texten von Ruth Pauli und Alexander Purger das Licht der Welt erblickte. „Gut Ding braucht Weil’“, meinte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter zur jahrelangen Vorbereitungszeit.

zurück von weiter

Wichtigste Meilensteine in Comicform

Behandelt werden die wichtigsten Meilensteine wie die Gründung als „Menagerie“ durch Kaiser Franz I. Stephan als Präsent für seine Gemahlin Maria Theresia, die Ankunft der ersten Giraffe 1828, aber auch schwere Kriegszeiten. „Im Zweiten Weltkrieg haben russische Soldaten ihre Essensrationen mit den Tieren geteilt“, so Schüssel.

Vor 25 Jahren - knapp vor der Ausgliederung - stand der Zoo vor der Schließung, auch wegen Bedenken in Sachen Tierschutz. Heute zählt er nach Stephansdom und Schloss Schönbrunn bundesweit zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten und finanziert den laufenden Betrieb weitestgehend aus eigener Tasche.

2,2 Millionen Besucher im Vorjahr

Aktuell freuen sich die Verantwortlichen über 2,2 Millionen Besucher (1991: 727.000) und 100.000 Jahreskarten im Vorjahr. Das bedeutet: Die Eintritterlöse stiegen von 1,1 Millionen Euro auf 17 Millionen pro Jahr. Der Mitarbeiterstand verdoppelte sich auf knapp 200 Mitarbeiter. Als Besuchermagnet erwiesen sich in letzter Zeit vor allem die Pandazwillinge - mehr dazu in Schleusen und Securitys bei Pandas.

Für heuer erwartet das viermal als bester Zoo Europas ausgezeichnete Unternehmen weitere Steigerungen und kündigte zahlreiche Neuerungen an. Heuer im Mai wird etwa der neue Giraffenpark eröffnet, dessen Gesamtkosten sich auf rund 7 Millionen Euro belaufen. Nächstes Großprojekt ist dann ein neues Aquarienhaus, Ende des Jahres soll eine neue Außenanlage für die Flusspferde entstehen - mehr dazu in Schönbrunn: Neuer Giraffenpark nimmt Form an.

Links: