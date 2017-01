Trotz Nächtigungsrekords: Umsätze wuchsen nicht

Wien war auch 2016 gern gesehen: Mit 14,96 Mio. Nächtigungen hat man das bisher beste Ergebnis um 4,4 Prozent übertroffen. Der Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie konnte jedoch mit der Entwicklung nicht mithalten.

Im günstigsten Fall wird es eine „Schwarze Null“ setzen, wie am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanz betont wurde. Von Jänner bis November 2016 blieb der Umsatz mit 663,4 Mio. Euro um 0,3 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Zahlen für den Dezember liegen noch nicht vor. Laut ersten Prognosen soll das Jahresende jedoch sehr gut verlaufen sein, wobei heute von einem fünfprozentigen Plus die Rede war.

Wiens Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ), die auch Präsidentin des Wiener Tourismusverbands ist, hofft nun, dass zumindest das Vorjahresniveau erreicht werden kann: „Wir sind optimistisch.“

Private Zimmervermietung mit geringem Einfluss

Als einer der Gründe für die nachhinkende Umsatzentwicklung wurden Rückgänge etwa bei Gästen aus dem arabischen Raum oder Russland ins Treffen geführt. Eher kaum eine Auswirkung hat der Trend zur privaten Zimmervermietung mittels Online-Plattformen, wie Tourismusdirektor Norbert Kettner befand. Zudem sei der Vergleichswert 2015 ungewöhnlich hoch gewesen. Das Umsatzwachstum war im vergangenen Jahr mehr als doppelt so stark wie jenes bei den Nächtigungen.

Diese schrammten heuer an der Marke von 15 Millionen. Bei den Ankünften - es waren im Vorjahr insgesamt 6,9 Mio. - betrug das Plus 4,5 Prozent. 81 Prozent der Gästenächtigungen erfolgten durch internationale Besucher. Von den zehn wichtigsten Herkunftsmärkten wuchsen Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Spanien am stärksten. Einen Boom gibt es auch aus Großbritannien und China zu vermelden. Letzteres hielt im Vorjahr erstmals Einzug in die Top 10 der Herkunftsländer.

Russische Gäste mit deutlichem Rückgang

Rückgänge gab es laut Kettner aus den USA und Italien - sowie erneut aus Russland mit einem Einbruch um 16 Prozent. Der Wien-Tourismus-Chef hofft jedoch auch hier auf Besserung: Oktober, November und Dezember hätten bei den russischen Gästen bereits wieder ein Plus gebracht.

Die Bettenauslastung erhöhte sich auf 58,3 Prozent (2015: 57 Prozent). Eine Verschnaufpause war laut Kettner bei der Kapazität angesagt, die sich leicht verringert hat. In den kommenden Jahren werden jedoch erneut einige neue Hotels eröffnen, wie er berichtete.

Volleyball-WM als touristisches Highlight

2017 wird der Wien-Tourismus laut eigenen Angaben um 14,8 Mio. Euro in 20 Ländern werben - unter anderem mit dem Partner Austrian Airlines. Deren Chef, Andreas Otto, verwies heute in der Pressekonferenz etwa auf die Nordamerika-Expansion, die im April mit der neuen Destination Los Angeles fortgesetzt werde. Ab 2. Juli kommt mit Shiraz dann auch eine neues Ziel im Iran dazu.

Ein touristisches Highlight in Wien wird heuer, so wurde versichert, die Beach Volleyball-WM im Sommer darstellen. Die Großveranstaltung bringe nicht nur zahlreiche Besucher, sondern sei auch von der Werbewirkung beachtlich - da das sportliche Großevent weltweit in 134 Länder übertragen werde.

