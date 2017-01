Ein Todesopfer bei Gasexplosion

Eine Explosion in einem Wohnhaus in Hernals hat am Donnerstag ein Menschenleben gefordert. Ausgelöst wurde die Katastrophe, durch die weiters drei Menschen schwer und neun leicht verletzt wurden, offenbar durch Gas.

Unter den Schwerverletzten nach der Explosion in dem Wohnhaus befindet sich ein Kleinkind. Insgesamt kamen 13 Menschen zu Schaden. Die Explosion ereignete sich kurz vor 8.00 Uhr. Sie löste neben dem Teileinsturz des Gebäudes auch einen Brand aus. Die Rauchschwaden waren weithin sichtbar.

Das Haus an der Adresse Hernalser Hauptstraße 210 Ecke Kainzgasse sowie das Nachbargebäude wurden evakuiert. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. „Einsatzkräfte begehen jetzt die betroffene Wohnung, um festzustellen, ob noch Einsturzgefahr besteht“, so der Feuerwehrsprecher. Teile des Wohnhauses waren als Folge der Explosion bereits eingestürzt.

Explosion „vermutlich bei Wohnungsöffnung“

Die Berufsfeuerwehr Wien gab Alarmstufe zwei und rückte mit 25 Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Zur Ursache der Explosion könne er noch keine Angaben machen, dazu sei es zu früh, sagte Brandkommissär Michael Wagner gegenüber der APA. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger dürfte es sich bei einem Schwerverletzten um einen Gerichtsvollzieher handeln. Das Gas-Luft-Gemisch sei zur Explosion gekommen „vermutlich im Zuge der Wohnungsöffnung durch einen Gerichtsvollzieher“, so Eidenberger.

Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. „Nach derzeitigem Stand - und das ist wirklich absolut vorläufig - dürfte es sich um einen Unfall handeln“, stellte der Polizeisprecher fest.

Ob die Explosionsursache auf ein Gas-Luft-Gemisch zurückzuführen ist, könne von den Wiener Netzen erst geklärt werden, wenn die Fachleute Zugang zum Gebäude erhalten, sagte ein Sprecherin der Wiener Netze der APA. Am frühen Vormittag war die Brandbekämpfung noch im Gange.

Linie 43 kurzgeführt

Die Berufsrettung Wien war mit dem Katastrophenzug und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Die Alarmierung sei gegen 7.50 Uhr erfolgt, sagte Sprecher Andreas Huber. Wegen des Vorfalls im Bereich Hernalser Hauptstraße 208 fuhr die Linie 43 nur zwischen Schottentor und Wattgasse. Ein Ersatzverkehr mit Autobussen zwischen Dornbach und Neuwaldegg wurde eingerichtet. Ersatzweise standen auch die Linien 10A und 44 zur Verfügung.