Laufender Anti-Terror-Einsatz in Wien

Die Polizei führt seit heute Früh Anti-Terror-Einsätze in mehreren Bundesländern durch. Bisher wurde bekannt, dass zumindest Graz und Wien betroffen sind. Details werden aber vorerst nicht bekanntgegeben.

„Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können“, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Der Grazer Polizeisprecher Fritz Grundnig bestätigte, dass ein Anti-Terror-Einsatz in Graz in Verbindung mit den laufenden Einstätzen in Wien steht - mehr dazu in Anti-Terror-Einsätze in Graz und Wien (steiermark.ORF.at).