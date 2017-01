Keine Rolling Stones am Rock in Vienna

Die Headliner für das Rock in Vienna stehen fest: Neben Macklemore & Ryan Lewis, Die Toten Hosen und Kings of Leon, ist Deichkind bestätigt worden. Gerüchte, dass mit den Rolling Stones verhandelt wurde, weist der Veranstalter zurück.

„Die Rolling Stones werden nicht am Rock in Vienna spielen. Da sind Gerüchte in die Welt gesetzt worden“, stellt Josef Schartner, der Pressesprecher von Rock in Vienna, klar. Es habe auch keine Verhandlungen mit den britischen Bluesrocklegenden gegeben. Diverse Medien hatten im Vorfeld über die Teilnahme der Band berichtet. Auf der Website Greenticket.at werden jedoch noch immer Rolling-Stones-Tickets für ein Konzert am 3. oder 4. Juni auf der Donauinsel angeboten. Das Rock in Vienna ist heuer von 2. bis 5. Juni terminiert.

Hartnäckige Gerüchte

Greenticket ist allerdings nur ein Ticketvertrieb. Der Kauf wird erst verbindlich, wenn die Veranstaltung fixiert ist. Die Geschäftsleitung von Greenticket verweist darauf, dass sie sich auf Gerüchte fokussiert, die in der Eventszene kursieren - und meistens auch richtig liegt. Der Ticketvertrieb will noch immer nicht ausschließen, dass die Rolling Stones nach Österreich kommen. Die Gerüchte seien zu hartnäckig. Eine alternative Location könnte Spielberg sein.

Headliner bereits fixiert

Laut dem Veranstalter stehen die großen Acts jedenfalls fest: Deichkind, eine Mischung aus Hip-Hop, Electro und Punk, wurde als letzter Headliner bestätigt. Die deutsche Band, die unter anderem mit Alben mit „Niveau weshalb warum“ oder „Arbeit nervt“ bekannt geworden ist, rundet ein musikalisch breites Angebot ab. Die Veranstalter wollen heuer mehrere Musikgeschmäcker befriedigen - mehr dazu in Rock in Vienna wird poppig.

„Es werden auf alle Fälle noch Bands aus unterschiedlichsten Musikrichtungen dazukommen“, sagt Schartner gegenüber wien.ORF.at. Die Veranstalter sollen in regen Verhandlungen stehen. Mit wem aller, wollen sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten. Bereits bestätigt sind Macklemore & Ryan Lewis, Die Toten Hosen und auch Kings of Leon.

Auch „kleinere“ Acts, mit denen das Rock-in-Vienna-Line-up aufgefüllt werden soll, häufen sich. Die US-Rapper von House of Pain, die Rockgruppe Clutch und die Mittelalter-Metaller von In Extremo gehören zu den Neuzugängen. In Extremo mussten im Vorjahr ihr Konzert vorzeitig wegen Windböen und Starkregens abbrechen. Das Konzert werde nächstes Jahr nachgeholt, verkündeten die Veranstalter noch damals auf der Bühne.

Line-up Rock in Vienna Freitag, 2. Juni: Macklemore & Ryan Lewis, House of Pain, Appletree Samstag, 3. Juni: Kings of Leon, Silbermond, Grossstadtgeflüster, Donots Sonntag, 4. Juni: Deichkind, In Extremo, Schmutzki Montag, 5. Juni: Die Toten Hosen, Beatsteaks, Marteria, Clutch, The Living End

Rockfestival mit vielen Genres

Rockmusiker sind heuer rar gesät am Rock in Vienna. Ob sich die Stiländerung negativ auf den Kartenverkauf ausgewirkt hat, wollen die Veranstalter zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Durch die Tagestickets erwarten wir uns einen ordentlichen Boost“, sagt Schartner. Das sei in der Regel immer so. Außerdem gebe es den vergünstigten Festivalpass noch bis 2. Februar.

Für ein reines „Rock-Line-up“ seien nicht genügend Rockbands auf dem Markt gewesen. Außerdem spielen die meisten von ihnen am Nova Rock Festival im Burgenland. Ob das Rock in Vienna 2018 wieder ein Rockfestival sein wird, könne aus jetziger Sicht nicht gesagt werden: „Es kommt immer darauf an, welche Künstler auf welchen Genres unterwegs sind“, so Schartner.

