Auto aufgespießt: Fahrer verletzt

Ein Pkw ist in der Früh mit dem Geländer einer Haltestelle kollidiert. Das Geländer bohrte sich durch den Motorraum bis in die Fahrgastzelle. Der Fahrer des Autos wurde eingeklemmt, konnte aber verletzt geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich um 4.30 Uhr am Freitagmorgen. Die Motorhaube schob sich in den Innenraum des Fahrzeuges und grenzte den Fahrer seitlich stark ein. Zudem wurde er durch das Amaturenbrett und Lenkrad im Fuß- und Bauchbereich eingeklemmt. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann bei ihrer Ankunft notfallmedizinisch.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr entfernten das Lenkrad und konnten so den verletzten Mann befreien. Die Berufsrettung brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfall-Pkw wurde mit der Seilwinde von der Haltestelleninsel entfernt. Während des Einsatzes war die Prager Straße in Fahrtrichtung Langenzersdorf vollständig gesperrt. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen ausgerückt.