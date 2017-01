Tlapa-Neubau wird konkret

Vor genau einem Jahr hat das Modehaus Tlapa zugesperrt. Jetzt gibt es konkrete Pläne für einen Neustart: Das Gebäude wird abgerissen und ein Neubau mit Appartments und Geschäften soll entstehen. Tlapa-Mode soll keine verkauft werden.

Da, wo derzeit das Modehaus Tlapa vergammelt, soll demnächst ein neues Gebäude entstehen. Die Vermehrt GmbH hat bereits Entwürfe angefertigt, die in Abstimmung mit dem Bezirk umgesetzt werden sollen. Eigentümer Carlo Vitaly präsentierte die Pläne in der vorigen Woche erstmals, der Bezirk sieht das Gebäude als „Schandfleck“ und setzte sich für einen Neubau ein. Im Sommer will man die Pläne dann einreichen, damit wäre ein Baustart 2018 möglich. Die Kosten belaufen sich auf 50 Millionen Euro, die Vitaly und Investoren übernehmen sollen.

Drei Geschäfte auf zwei Ebenen

Mit dem ursprünglichen Tlapa hat das Ganze dann nichts mehr gemeinsam. Im neuen Glasgebäude wird es voraussichtlich auf zwei Ebenen insgesamt drei Geschäfte geben, von denen eines ein Lebensmittelhandel sein wird, erklärt Florian Polak, Vorstand der Vermehrt GmbH, gegenüber Radio Wien. Zu den übrigen zwei Geschäften gibt es derzeit noch keine Auskunft, ein eigenes Tlapa-Modegeschäft soll es nicht mehr geben.

Darüber hinaus sind 150 Appartments geplant, die zwischen 30 und 75 Quadratmetern groß sein sollen. Die Wohnungen sollen ein Reinigungsservice bieten und den Mietern steht eine Rezeption zur Verfügung. Auf dem Dach entsteht ein Gastronomielokal, das einen Blick Richtung Innenstadt bieten wird. Außerdem wird eine neue Garage mit insgesamt 200 Plätzen geschaffen.

Schließung nach 140 Jahren

Vor genau einem Jahr sperrte das Modehaus Tlapa zu. Seither steht das Gebäude auf der Favoritenstraße leer, gegründet wurde das Unternehmen 1873 von Wenzel Tlapa. Nach dem Krieg übernahm Karl Vitaly das Modehaus und baute es zur ersten Anlaufstelle in der Favoritner Fußgängerzone aus. In der Blütezeit arbeiteten 250 Menschen im Unternehmen. Mittlerweile ist das Gebäude und der Grund im Besitz des Enkels, Carlo Vitaly.

Dieser wandelte das Unternehmen zunächst in ein Modeoutlet um. Nachdem das nicht ausreichte um die Verkäufe zu steigern, musste das Unternehmen schließen. Die letzten 40 Mitarbeiter waren bereits Monate vor dem eigentlichen Ende zur Kündigung angemeldet - mehr dazu in Letzter Tag von Traditionshaus Tlapa.

