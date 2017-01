Polizei schnappt Dealer in „Bunkerwohnung“

Gleich sieben mutmaßliche Drogendealer konnte die Polizei in Ottakring festnehmen. Die Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sind in einer sogenannten „Bunkerwohnung“ verhaftet worden, wo die Dealer ihre Drogen versteckt hatten.

Knapp 400 Gramm Marihuana im Straßenverkaufswert von rund 4.000 Euro sowie rund 2.000 Euro in bar wurden sichergestellt. Beamte der Sondereinheit WEGA und des Landeskriminalamtes stürmten die Wohnung in der Koppstraße. Dort fanden sie Drogen und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Ebenfall in der Wohnung befanden sich sieben mutmaßliche Drogendealer, die verhaftet werden.

LPD Wien

Langwierige Überwachungen

Der Razzia sind zahlreiche Ermittlungen vorausgegangen, sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer: „Hier hat es Überwachungen gegeben. Hier hat es Informationen von Informanten und diverse Kontrollen gegeben. So ist man dann letztendlich auf die Wohnung in der Koppstraße gekommen.“

Die Unterkunft in der Koppstraße wurde offenbar als „Bunkerwohnung“ für die Drogen verwendet. Das Cannabis wurde dann im Straßenverkauf abgesetzt. Die Kriminalisten warteten laut Maierhofer mit dem Zugriff ab, bis sich mehrere Verdächtige in der Wohnung befanden. Die Beschuldigten befinden sich in Haft. Da die sieben Männer aus Gambia alle negative Asylbescheide erhalten hatten, werden sie auch fremdenpolizeilich behandelt.