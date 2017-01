20.000 Euro für Hinweise zu Friseurmord

Nach dem Mord an einem Friseur in Meidling gibt es für die Polizei offenbar noch keine Ermittlungserfolge. Vom Täter fehlt weiter jede Spur. Deshalb wurden jetzt 20.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Der 46-jährige Friseur war im November durch zwei Schüsse tödlich verletzt worden. Laut Polizei gab es wochenlange Ermittlungen, Auswertungen von Videokameras rund um den Tatort in der Wienerbergstraße und zahlreiche Zeugenbefragungen. All das habe bisher nicht zur Ausforschung des Täters geführt, sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber Radio Wien.

Rund 50-jähriger Mann gesucht

Für Hinweise gebe es deshalb nun eine Belohnung von 20.000 Euro, so Maierhofer: „Hier ist es natürlich so, dass es in einem Mordfall, der auch medial sehr spektakulär war, keine weiteren Hinweise gab. Deswegen auch die Höhe dieser Belohnung.“

Der Betrag wird von der Innung der Wiener Friseure und dem Verein der Freunde der Wiener Polizei zur Verfügung gestellt. Gesucht wird ein rund 50-jähriger Mann, zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet. Als Motiv vermutet die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen Eifersucht.

Mordverdächtiger kannte Opfer

Zu der Tat kam es vergangenes Jahr am 16. November. Ein Unbekannter betrat den Friseursalon des 46-Jährigen und eröffnete das Feuer. Von der Polizei hieß es damals: „Der Täter ist in das Geschäft, hat den Inhaber sofort erkannt und ihn auch kurz in gebrochenem Deutsch kurz angesprochen. Dann hat er sofort das Feuer eröffnet."

Das Opfer erlitt dabei mehrere Einschüsse im Oberkörper und wurde schwer verletzt in das Krankenhaus gebracht. Dort wurde der Mann notoperiert und auf die Intensivstation verlegt, wo er Stunden später starb - mehr dazu in Unbekannter erschießt Friseur.

