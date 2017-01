U4-Station Stadtpark wiedereröffnet

Ab heute hält die U-Bahn Linie U4 in der Station Stadtpark wieder in beiden Richtungen. Trotz weiterer Sanierungsarbeiten ist das Ein-und Aussteigen somit auch wieder in Richtung Heiligenstadt möglich.

Fertig sind bereits der neue Bahnsteig, das Blindenleitsystem sowie die energiesparende LED-Beleuchtung. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch nicht, wie Michael Unger von den Wiener Linien betont: „Es gibt noch einige wenige Restarbeiten, zum Beispiel das Ausmalen der Wände. Das passiert in den Nachtstunden oder im laufenden Betrieb. Die haben aber keine Auswirkungen auf die Fahrgäste.“

ORF

Hinweistafeln über Geschichte

Die Station ist ein denkmalgeschützer Otto-Wagner-Bau, deswegen sollen Hinweistafeln sollen die Fahrgäste an die Geschichte der U-Bahn erinnern, so Unger: „Dass diese Stationen etwas besonderes sind, das die aus einer Zeit sind, als noch Dampfeisenbahnen durch Wien gefahren sind. Und dass sie bis heute funktional geblieben sind und auch für einen modernen U-Bahn-Betrieb immer wieder adaptiert wurden.“

APA-Grafik/Martin Hirsch

Die U4-Modernisierung läuft noch weiter: Zunächst werden im Frühjahr zwischen den Stationen Spittelau und Roßauer Lände neue Weichen eingebaut. Ebenso startet heuer noch die Sanierung der Station Friedensbrücke. Abgeschlossen soll die Sanierung 2024 sein - mehr dazu in U4-Sanierung erst zu einem Viertel erledigt.

Links: