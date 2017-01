Trump-Erlass: Iraner sitzen weiter in Wien fest

Das umstrittene Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump für Menschen aus sieben muslimischen Staaten hat auch Auswirkungen in Österreich. Mehrere Passagiere sitzen seit Samstag auf dem Flughafen Wien-Schwechat fest.

Sie mussten bereits zwei Nächte auf den Sitzbänken im Flughafen verbringen: eine junge Frau und ein älteres Ehepaar aus dem Iran. Man habe den drei Passagieren angeboten, auf Kosten der AUA wieder nach Isfahan zurückzureisen, so AUA-Sprecher Peter Thier. Dieses hätten die iranischen Staatsbürger jedoch abgelehnt, in der Hoffnung, dass die USA ihre Einreisebestimmungen doch wieder lockern. Im Transitbereich des Flughafens werden sie mit Essen, Getränken und Decken versorgt.

ORF

„Das ist wirklich ein unangenehmer Schicksalsschlag“, sagte Thier im Interview mit „Wien heute“. Die iranischen Staatsbürger seien mit gültigen Reisedokumenten am Samstag mit einer AUA-Maschine aus Isfahan gekommen „und haben erst in Wien von den Sicherheitsbeamten erfahren, dass sie nicht in die USA weiterfliegen können“.

Paar will hochschwangere Tochter besuchen

Das ältere Ehepaar wollte mit der AUA nach Chicago fliegen, um dort ihre Tochter zu besuchen. Diese lebt und arbeitet dort seit sechs Jahren mit ihrem Mann. Sie habe viele Geschenke für die Tochter dabei, weil diese ein Kind erwarte, erzählte die 63-jährige Frau unter Tränen. Die werdenden Großeltern wollten gerne bei der Geburt dabei sein - beim Boarding in Wien wurde ihnen die Weiterreise jedoch verwehrt. Auch ihre Tochter habe am Telefon die ganze Zeit geweint.

ORF

30.000 Österreicher betroffen

US-Präsident Trump hatte als ein Kernstück seines Anti-Terror-Kampfes einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich islamischen Ländern verfügt. Trump will die Verbote erst dann aufheben, wenn „angemessene“ Überprüfungsmechanismen sicherstellten, dass keine „radikalen islamischen Terroristen“ in die USA gelangten. Die betroffenen Länder sind Syrien, der Iran, der Irak, der Sudan, Somalia, Libyen und der Jemen - mehr dazu in news.ORF.at.

Solange das Einreiseverbot aufrecht bleibt, nehmen die Fluggesellschaften auf Flügen in die USA keine Passagiere aus den betroffenen Ländern mehr mit. In Wien ist nur die AUA betroffen, da sie die einzige Fluglinie ist, die Direktflüge in die USA anbietet. Laut Außenministerium sind auch mehr als 30.000 Österreicher betroffen, die auch eine iranische Staatsbürgerschaft besitzen.

Auch Aktivistin Waris Dirie darf nicht einreisen

Auch Ex-Model und Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie („Wüstenblume“) darf derzeit nicht in die USA reisen. Dirie, die auch in Wien lebt, ist seit 2005 österreichische Staatsbürgerin. Als gebürtige Somalierin ist ihr die Einreise in die USA nun aber nicht gestattet.

„Donald Trump ist der größte Hassprediger der heutigen Zeit“, so Dirie in einem Statement. Sie hatte ihre Karriere als Model in den USA gestartet, ebenso ihre Tätigkeit als UN-Sonderbotschafterin gegen weibliche Genitalverstümmelung. Auch Diries Sohn lebt eigentlich in New York - derzeit weilt er allerdings in Europa.

