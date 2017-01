Musical-Star Kröger einigte sich mit Gläubigern

Musical-Star Uwe Kröger hat sich im Rahmen seines Sanierungsverfahren mit seinen Gläubigern auf einen Plan geeinigt. Laut dem Gläubigerverband Creditreform will Kröger binnen zwei Jahren 20 Prozent zurückzahlen.

Im Juli 2016 war gegen Kröger ein Sanierungsverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet worden. Insgesamt haben über 25 Gläubiger Insolvenzforderungen in Höhe von rund 490.000 Euro angemeldet. Als Insolvenzursache wurden hohe Steuernachzahlungen genannt.

© Sabine Hauswirth

Kröger ist in den derzeit in zahlreichen Produktionen national und international beschäftigt. Am Salzburger Landestheater ist er in „Spamalot“ zu sehen, am Tiroler Landestheater in „Nostradamus“, im Wiener MuseumsQuartier und in München in „Addams Family“. Ende März tritt er gemeinsam mit Pia Douwes ebenfalls im MuseumsQuartier in der Show „Das Traumpaar des Musicals“ auf.

Links: