Gruft sucht nach Winterpaket-Spendern

Die kalten Temperaturen machen obdachlosen Menschen zu schaffen. Unterstützen kann man die Menschen mit dem Gruft-Winterpaket, bestehend aus Schlafsack und einer warmen Mahlzeit. Um 50 Euro kann ein solches gekauft werden.

Seit Jahresbeginn sind 300 winterfeste Schlafsäcke von der Caritas an Obdachlose in Wien verteilt worden. Weitere werden benötigt wegen der anhaltend eisigen Temperaturen. Deswegen hat die Caritas auch die Streetwork erneut ausgeweitet. Die Sozialarbeiter der Gruft sind nicht nur an sieben Tagen in der Woche im Dauereinsatz, sondern jetzt auch an zwei Tagen in der Woche rund um die Uhr. Mit dem Kältebus versuchen sie Obdachlose in ein Notquartier zu bringen.

Kältetelefon der Caritas: 01/4804553

Bereits 2.000 Anrufe bei Kältetelefon

Die 130 zusätzlichen Notnachtbetten der Caritas sind voll belegt. Groß ist auch der Andrang bei der Gruft, seit Anfang Jänner wurden rund 9.000 Mahlzeiten ausgegeben. Die Nummer des Kältetelefons wurde heuer bereits fast 2.000 Mal gewählt. Im gesamten Vorjahr waren es knapp über 1.300 Anrufe.

Zum Start der Aktion gab es ein „Derby des Zusammenhalts“, wie Caritas-Präsident Michael Landau sagte. Die Fußballer Robert Almer und Steffen Hofmann, Kapitäne von Austria und Rapid, warben dafür - mehr dazu in Gruft: Fußballer werben für Winterpaket.

