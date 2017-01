Terrorverdacht: 17-Jähriger stundenlang befragt

Der unter Terrorverdacht in Wien festgenommene 17-Jährige ist am Montag von der Staatsanwaltschaft einvernommen worden. Laut seinem Anwalt dauerte dies bis in die Nachtstunden. Der Jugendliche zeige sich zumindest zum Teil geständig.

Eine Fortsetzung sei erst für nächsten Montag geplant, so der Anwalt des 17-Jährigen, Wolfgang Blaschitz: „Das wird dann vermutlich wieder eine Zehn-Stunden-Session.“ Derzeit werde die Tat Detail für Detail aufgearbeitet, das dauere. Der Jugendliche zeige sich zumindest zum Teil kooperativ und geständig, „was seine eigene Geschichte betrifft“, sagte der Verteidiger. Aussagen von Zeugen wies er hingegen zurück.

Die Ermittlungen laufen nach wie vor wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und nicht in Richtung Vorbereitung von dutzendfachem Mord oder vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel. „Dafür sehe ich keine Beweise“, so Blaschitz.

Treffen mit 21-Jährigem in Deutschland zugegeben

Der 17-Jährige hatte bereits zugegeben, im deutschen Neuss einen mittlerweile ebenfalls in Haft befindlichen 21-Jährigen getroffen zu haben, den er über islamistische Internet-Foren kennengelernt hatte. „Die beiden haben Böller geschmissen und eine Rauchbombe gebastelt. Aber da war nix, was auch nur annähernd einer Gefährdungslage nahe kommen könnte“, erklärte Blaschitz am vergangenen Mittwoch - mehr dazu in Terrorverdächtiger will umfassend aussagen.

Sein Mandant habe sich durchaus in einem möglicherweise radikal-salafistischen Umfeld bewegt. Der Bursche habe den Wiener Hass-Prediger Mirsad O. alias „Ebu Tejma“ vergöttert, der im vergangenen Sommer in Graz wegen terroristischer Vereinigung, Anstiftung zum Mord und schwerer Nötigung zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Festnahme am 20. Jänner

Der 17-Jährige wurde am 20. Jänner in Wien-Favoriten festgenommen. Seit der Vorwoche befindet er sich in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. „Die U-Haft wurde aus den Haftgründen der Verdunkelung und Tatbegehungs- bzw. Ausführungsgefahr verhängt“, erklärte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts Wien. Rechtswirksam ist die freiheitsentziehende Maßnahme vorerst bis zum 7. Februar.

Ein zwölfjähriger Bub, der in engem Kontakt mit dem 17-Jährigen gestanden sein soll, wurde in einem Krisenzentrum untergebracht. Der 17-Jährige erklärte jedoch, den Buben nur ein einziges Mal getroffen zu haben. „Da sind sie gemeinsam U-Bahn gefahren und beim Schwarzfahren erwischt worden“, berichtete Blaschitz. Der Zwölfjährige habe zwar regeren Kontakt gesucht, sei seinem Mandanten aber „auf die Nerven gegangen“, sagte der Anwalt - mehr dazu in Terrorverdacht: Zwölfjähriger in Krisenzentrum.