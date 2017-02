Mann von Straßenbahn erfasst - Lebensgefahr

Ein 73-jähriger Mann ist gestern Abend in Simmering von einer Straßenbahn erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann befindet sich derzeit in künstlichem Tiefschlaf, sein Zustand ist stabil.

Der Unfall passierte gegen 18.00 Uhr in der Simmeringer Hauptstraße, bei der Station Weißenböckstraße. Der Mann überquerte die Gleise und wurde von einer Garnitur der Linie 6 erfasst. „Der Bimfahrer hat noch eine Notbremsung eingeleitet“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer.

Mann liegt in künstlichem Tiefschlaf

Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die Wiener Berufsrettung brachte den Pensionisten ins Krankenhaus. Dort befand er sich am Mittwoch in künstlichem Tiefschlaf, aber in stabilem Zustand auf der Intensivstation.