Mord und Selbstmord in Döbling

In einer Wohnung in Döbling sind am Donnerstag zwei Leichen gefunden worden. Es dürfte sich um ein Ehepaar handeln - die Polizei geht davon aus, dass der 74-jährige Mann zuerst seine 69-jährige Frau und dann sich selbst erschossen hat.

Gegen 9.00 Uhr sahen Nachbarn die beiden Leichen durch die offen stehende Türe der Wohnung eines Wohnhauses in der Hofzeile in Döbling. „Sie haben sie im Bett liegen sehen“, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Nach ersten Erkenntnissen des Landeskriminalamts Wien dürfte ein 74-jähriger Mann zuerst seine 69-jährige Lebensgefährtin und danach sich selbst getötet haben.

APA/Roland Schlager

Frau dürfte im Schlaf erschossen worden sein

Die Tatwaffe, eine Pistole, wurde beim Leichnam des mutmaßlichen Täters gefunden. Diese hatte er illegal besessen, gegen ihn bestand ein Waffenverbot. Beide Leichen wurden im Bett liegend vorgefunden, die Frau wurde offenbar im Schlaf erschossen. Danach dürfte sich der 74-Jährige selbst per Kopfschuss getötet haben. Die Polizei fand auch einen Abschiedsbrief.

Warum die Tat verübt wurde, ist derzeit noch unklar - dem Vernehmen nach soll die Frau schwer krank gewesen sein. Die Ermittlungen gehen nun weiter, unter anderem werden die Spuren gesichert sowie Befragungen und Vernehmungen durchgeführt.