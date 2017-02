Fußballclub Vienna in finanziellen Nöten

Der First Vienna FC, Österreichs ältestem Fußballklub, droht nach 122 Jahren das Aus. Vor zehn Tagen ist der wichtigste Geldgeber der Vienna gestorben, der Vertrag mit dem Hauptsponsor wurde somit beendet.

Die Lage ist ernst, die nahe Zukunft ungewiss. In einem Monat beginnt in der Regionalliga die Frühjahrssaison, die Frage ist derzeit nur: Wird sie mit oder ohne der Vienna stattfinden. Geschäftsführer Gerhard Krisch sieht die Lage kritisch: „Garantieren können wir gar nichts zur derzeitigen Situation. Es ist unser aller Ziel und genau daran arbeiten wir sehr heftig. Aus unserer Sicht ist Februar ein ganz entscheidender Monat, was uns gelingen wird, wie es uns gelingen wird.“

ORF

Zwei Drittel des Budgets offen

Durch den Verlust des Hauptsponsors müssen zwei Drittel des laufenden Budgets anderweitig aufgestellt werden. Jede Hilfe ist dabei willkommen, auch längst vergessene, so Krisch: „Wir haben schon mit der Gemeinde Wien, haben mit den Vikings wieder Gespräche geführt. Einfach Optionen ausloten, schauen, wo haben wir Partner, die uns helfen können. Die Fans haben sich sehr schnell gesammelt und formiert und mir erst vor wenigen Tagen ein Mail geschrieben, welche Ideen sie hätten - da war auch Crowdfunding dabei.“

Das Motto lautet „Gemeinsam kämpfen“. Besonders für Vereinsmitarbeiter, das Trainerteam und die Spieler ist es keine einfache Situation, wie Krisch erzählt: „Das war natürlich Schockstarre. Die Leute waren geschockt von der Situation. Dann beginnt natürlich die Angst, um Arbeitsplätze, um den Fortbestand des Vereins, um das Einkommen.“

ORF

Nur ein Abgang im Winter

Der Trainer Hans Kleer macht sich Sorgen um die sportliche Situation: „Man hofft natürlich, dass die Spieler dann zum Verein stehen. Es hat nur einen Spieler, der abgesprungen ist. Da sieht man schon, dass die Spieler ein Commitment zum Verein haben.“ Die Entscheidung, ob auf das 122. auch noch mindestens ein 123. Vereinsjahr folgt, soll noch im Februar fallen.

