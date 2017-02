Riesiges Start-up-Zentrum in Wien geplant

In Wien entsteht derzeit das laut eigenen Angaben größte Start-up-Zentrum Zentraleuropas. Mehrere hundert Jungunternehmen sollen in den sogenannten „Nouvel Tower“ am Donaukanal einziehen.

Betrieben wird das Zentrum von einem Zusammenschluss heimischer Investoren. Rund 8.000 Quadratmeter groß soll es werden und bis zu 300 Jungunternehmen beheimaten. 800 bis 1.000 Arbeitsplätze sollen so geschaffen werden.

Man will eine Plattform für Innovationen sein, „auf der viele Start-ups, viele Ideengeber, viele Talente zusammenkommen, um den Bedarf von unseren Unternehmen hier in Österreich nach Innovationen zu decken“, sagt Hassen Kirmaci vom Betreiber „Wexelerate“.

Derzeit rund 150 Bewerbungen

Für die Start-ups selbst gibt es außerdem ein Förderprogramm. 100 Tage lang können sie kostenlos im Zentrum sein und werden beim Markteintritt unterstützt. Rund 150 Bewerbungen gibt es bereits, insgesamt rechnen die Betreiber mit 10.000 pro Jahr, vor allem aus dem Ausland.

Die Eröffnung des Innovationszentrums ist für September geplant. „Bereits im August sollen die ersten Start-ups einziehen. Schon bald werden die Designgeschäfte aus dem Nouvel Tower verschwunden sein“, berichtet „futurezone.at“.

Und auch ein weiteres Zentrum mit ähnlichem Konzept will in Wien aufsperren, und zwar im Frühjahr: Die italienische Gründerzentrumskette „Talent Garden“ eröffnet eine Filiale am Alsergrund.

