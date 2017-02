Die besten Super Bowl-Partys in Wien

Von 5. auf 6. Februar findet der 51. Super Bowl statt. In Houston treffen die New England Patriots auf die Atlanta Falcons. Auch in Wien wird das Spektakel gefeiert. Zwei Traditionsvereine aber auch ein Patriots-Fanklub laden ein.

Seit 2015 gibt es in Wien den ersten österreichischen Fanklub der New England Patriots. „Wir sind kein eingetragener Verein, aber wir haben 353 Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe“, erklärt Gruppenobmann Christian Storgan. Der Fanklub wird heuer im ISAAC’s International Pub in Wien seiner Mannschaft die Daumen drücken. „Wir hoffen natürlich auf die Patriots. Und wir glauben auch an einen Sieg, weil sich die Patriots am besten auf ihre Gegner einstellen können“, gibt sich Storgan zuversichtlich.

Die Patriots gelten in Europa als „FC Bayern der NFL“. Der Klub rund um Trainer Bill Belichick, der gerne mal in die Trickkiste greift, polarisiere, bestätigt Storgan: „Entweder man liebt sie oder man hasst sie.“ Während die Party im ISSAC’s in einem eher kleinen Kreis stattfinden wird, gibt es in Wien für die Super Bowl-Nacht auch weitaus größere Veranstaltungen. Manche finden zum ersten Mal statt, andere haben bereits Tradition. Es folgt ein kleiner Überblick.

Noch 95 Karten für „Vikings“ im Marriott

Eine der größten Partys zur „LI Super Bowl“ findet heuer im Marriott Hotel statt. 1.600 Plätze waren ursprünglich frei, mittlerweile sind nur noch 95 Karten für nicht reservierte Tische verfügbar. „Und die werden spätestens bis Montag vergriffen sein“, ist sich Karl Wurm, Präsident des Wiener Football-Vereins Vienna Vikings, sicher.

Zum 25. Mal veranstalten die Vikings eine Super Bowl Party in Wien. Neben einem „All You Can Eat & Drink“-Buffet, soll die Live-Übertragung mit US-Originalkommentar die Veranstaltung so amerikanisch wie möglich machen.

Die Buchmacher sehen beim Aufeinandertreffen zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons einen Favoriten: Auf „bwin“ stehen die Quoten beispielsweise 1,67 zu 2,25 – für die Patriots. An den fünften Super Bowl-Titel für Patriots-Quarterback Tom Brady glaubt Karl Wurm trotzdem nicht: „Ich glaube, dass es die Falcons machen. Aber es wird von der Tagesverfassung der beiden Star-Quarterbacks abhängen.“ Der Quarterback der Falcons heißt im Übrigen Matt Ryan.

„Dragons“ feiern im Allianz Stadion

Im Business-Club des Allianz Stadions findet heuer zum ersten Mal die Super Bowl Party der Danube Dragons statt. Die Dragons sind der größte Football-Konkurrent der Vikings in Wien. 400 Tickets konnten laut Margit Annessi-Gstaltner, Vorstandsvorsitzende der Dragons, bisher verkauft werden. Für ein paar Unentschiedene wäre auch noch Platz: „An der Abendkassa wird es noch 50 Restkarten geben“, so Annessi-Gstaltner. Auf zwei Big-Screens und 30 Fernsehern werden die Dragons den Super Bowl übertragen.

Annessi-Gstaltner hat einen klaren Favoriten - die Patriots: „Eine Hand hat fünf Finger. Ich denke, dass fünf Super Bowl-Ringe gut auf so einer Hand aussehen.“ In ihrem Büro hänge ein Poster von Tom Brady, sie geht aber von einer engen Partie aus: „Ich glaube nicht, dass es einfach wird.“ Der Wettanbieter „tipp3“ stellt jedem Gast vor Ort ein Gratis Online-Guthaben von 10 Euro für Livewetten zur Verfügung. „Das wird sicher lustig“, freut sich Annessi-Gstaltner auf die Party.

Cheerleader im Arcotel, Stadion in der Marx Halle

Auch im Arcotel Wimberger wird eine „Super Bowl Night“ stattfinden: Auf einer HD-Leinwand und Flatscreens wird der Super Bowl im Arcotel am Neubaugürtel übertragen. Für die Halftime-Show sind die Cheerleader der Vienna Pirates geladen. Der Cheerleaderverein besteht seit 2009.

Champions League gibt es auf Puls 4 zwar keine mehr, dafür hat der Privatsender Exklusivrechte für American Football. Das Moderatorenduo Michael Eschlböck und Walter Reiterer zählt mittlerweile auch zum Kreis der Romy-Gewinner. In einem extra aufgebauten Stadion, inklusive LED-Cube, werden rund 2.000 Zuschauer in der Marx Halle Wien den Super Bowl ansehen. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Vienna Knights in der Lugner City

Ausschließlich vor Ort erhältlich sind Tickets für die Super Bowl Party im TGI Firday‘s. Das Match wird auf vier Großbildleinwänden gezeigt. Das Programm beginnt um 21 Uhr. Eine Stunde früher beginnt die Party im The Jack. Ein typisches US-amerikanisches Buffet soll Besucher anlocken.

Das Hard Rock Cafe Vienna will die Zuschauer ebenfalls mit Cheerleadern und Essen überzeugen. Start ist um 21.30 Uhr. In einem größeren Rahmen kann auch in der Lugner City Football geschaut werden. Gemeinsam mit den Vienna Knights zeigt die City das Spiel im Lugner Kino. Für die Verpflegung sorgt ein Hot-Dog-Stand. Super Bowl zum Nulltarif wird es im Burgkino zu sehen geben: Der Eintritt ist frei.

