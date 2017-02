Ruhiger Start für Akademikerball-Demo

Die Demonstration gegen den umstrittenen Akademikerball in der Hofburg hat am frühen Abend ruhig begonnen. Die Polizei spricht von rund 1.000 Teilnehmern. Die Sperrzone rund um die Hofburg ist bereits seit dem frühen Abend in Kraft.

Zunächst sammelten sich die Demonstranten und Demonstrantinnen vor der Universität Wien. Kurz nach 18.00 Uhr startete der Demozug. Laut Veranstaltern sollen es bis zu 2.000 Menschen werden, derzeit spricht die Polizei auf Twitter von rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Route führt über den Ring und die Wipplinger Straße zum Stephansplatz. Die Teilnehmerzahl war anfangs geringer als in den Vorjahren, 2016 waren es bereits beim Abmarsch rund 3.000 gewesen.

Kritik an FPÖ und Innenminister Sobotka

Die Teilnehmer waren mit Trommeln, Fahnen und Transparenten erschienen. In ersten Reden gab es nicht nur Kritik am Akademikerball der FPÖ, sondern auch an der Regierung und insbesondere an Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Warum der Protest auch heuer wieder stattfindet, erklärte Magdalena Augustin von der „Offensive gegen Rechts“: „Wir finden es immer noch skandalös, dass dieser Ball so stattfinden kann und beschützt wird, damit er stattfinden kann. Es geht uns heute aber auch um die Gesamtsituation, die wir derzeit vorfinden, nicht nur in Österreich, sondern auch international.“

Sobotka stand vor allem mit seiner Forderung nach einer Einschränkung des Demonstrationsrechtes unter Beschuss. Der Innenminister „versucht, uns einzuschüchtern“, sagte eine Rednerin. Den Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wiederum forderte sie auf: „Hören Sie endlich auf, Rassismus zu schüren!“

Friedlicher als in früheren Jahren

Auffallend war, dass anders als bei Demonstrationen gegen den Akademikerball in früheren Jahren zunächst kein schwarzer Block im Demonstrationszug sichtbar war. Bereits im Vorfeld war man allgemein davon ausgegangen, dass der Protest friedlicher als in früheren Jahren verlaufen dürfe.

Zuvor hatte am Ballhausplatz eine aktionistische Kundgebung namens „Buntgebung“ der Aktion „Jetzt Zeichen setzen“ stattgefunden. Laut Veranstalterangaben nahmen rund 60 Personen teil. Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, kritisierte, dass rechtsextreme Männerbünde Vernetzungstreffen in den Räumen der Republik abhalten. Zur Aussage des neuen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen („Was geht es mich an? Lasst sie doch.“) sagte Pollak, der Normalisierung des Rechtsextremismus könne man mit Gelassenheit begegnen, „oder wie von unserer Seite mit Unverständnis“.

Polizei ist mit rund 2.700 Beamten im Einsatz

„Insbesondere in den neuen Medien war die Emotion und die Rekrutierungssituation weniger war als in den vergangenen Jahren. Wir rechnen damit, dass die Demonstration friedlich über die Bühne gehen“, sagte Polizeisprecher Johann Golob. Die Polizei ist mit rund 2.700 Beamten im Einsatz. Das Platzverbot zum Schutz des Akademikerballs fällt heuer insgesamt etwas kleiner aus. Nur direkt bei der Hofburg, dem Veranstaltungsort des Balls, ist es etwas größer - mehr dazu in Akademikerball: 2.700 Polizisten im Einsatz.

Erstmals wird die Polizei auch verstärkt twittern und ihren Einsatz mitfilmen. Am Samstag wird es dann eine Videozusammenfassung der Geschehnisse auf der Plattform „YouTube“ geben - mehr dazu in Akademikerball: Polizei lädt Videos ins Netz.

Verkehrsbeeinträchtigungen dank Platzsperre

Die Platzsperre rund um den Heldenplatz wird auch zu Einschränkungen im Straßenverkehr führen. Es wird geraten, die Innenstadt zu meiden. Zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel sind nicht in Betrieb - mehr dazu in Akademikerball bringt Verkehrsbeeinträchtigung.

