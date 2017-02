„Art for Future“: Neues Theater eröffnet

Wien bekommt ein neues Theater: Das „Art for Future Theater“ eröffnet am 22. Februar mit der Produktion „Humankapital“ im OFF Theater in Neubau. Künftig will man auch weitere Produktionen entwickeln.

Das Stück, das als Premiere dient, stammt von Jörn Burmester und Stefan Nolte und basiert auf dem Roman „Der Wert des Menschen“ von Francois Emmanuel, Regie führt Peter Wolsdorff, auf der Bühne steht Theaterleiterin Ricky May-Wolfsdorff. Im Stück geht es laut Ankündigung um den Organisationspsychologen Simon, der den Auftrag bekommt, die Leistungsfähigkeit seines eigenen Chefs heimlich zu überprüfen. Es folgt eine Verwicklung in die überwunden geglaubte NS-Vergangenheit des Konzerns.

Art for Future

Kooperationen mit anderen Instituten geplant

Das „Art for Future Theater“ will künftig weitere Theaterproduktionen entwickeln und „grenzüberschreitende internationale Projektarbeiten in Kooperation mit anderen Instituten“ durchführen. Als Grundlage für alle Tätigkeiten hat man sich den allgemeinen Menschenrechten und dem „Leitfaden für kulturelle Bildung“ der UNESCO zur „Schaffung kreativer Kapazität für das 21. Jahrhundert“ verschrieben.

