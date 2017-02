Uni-Kurs für werdende Eltern

Ein schreiendes Baby, Schlafmangel, Konflikte: Gerade in der Anfangszeit können Paare in ihrer neuen Situation als Eltern überfordert sein. Um dem entgegenzuwirken bietet die MedUni Wien heuer erstmals einen „Co-Parenting“-Kurs an.

In den USA gibt es bereits so genannte Co-Parenting-Kurse. Und jetzt in angepasster Form auch in Wien. „Die Kinder von Eltern, die einen solchen Kurs besucht haben, schreien weniger, zeigen ein besseres Essverhalten, tun sich auch im Kindergarten leichter und zeigen weniger aggressives oder ängstliches Verhalten“, so Nestor Kapusta von der Medizinischen Universität gegenüber Radio Wien.

Studie begleitet Kurse

Die Eltern selbst sollen im Begleitkurs lernen, mit der neuen Situation besser umzugehen, etwa, wie sie bei Kräften bleiben, wie sie sich besser organisieren können und Konflikte innerhalb der Beziehung vermeiden. Kapusta: „Das ist in dieser Phase nach der Geburt eben gar nicht so einfach, weil Eltern gestresst sind, und da oft negative Kommunikationsmuster auch überhandnehmen und Konflikte entstehen.“

Die MedUni Wien begleitet die ersten Kurse wissenschaftlich, mit Fragebögen an die telnehmenden Eltern. Ein Infoabend findet am 16. Februar statt, der erster Kurs beginnt am 31. März. Weitere wissenschaftliche Kooperationspartner sind die Universität Wien (Institut für Bildungswissenschaft) und das Therese Benedek Institut (Verein für psychoanalytische Elternbildung und –beratung).

