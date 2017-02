Massenfestnahme: Weitere Einvernahmen

Bandenkrieg oder ein anderer Hintergrund? Jene 22 Tschetschenen, die am Freitag beim Donauinselplatz festgenommen wurden, werden heute weiter verhört. Ob alle in Untersuchungshaft kommen, ist noch unklar.

Die Männer werden am Sonntag weiter verhört. Ob alle Verdächtigen danach auch in Untersuchungshaft kommen, muss bis zum Abend vom Gericht entschieden werden.

Derzeit könne man noch nichts ausschließen, die Ermittlungen können oft überraschende Wendungen nehmen, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. „Allerdings gibt es derzeit keinen einzigen Hinweis, und die Ermittlungen dauern ja mittlerweile 36 Stunden an, der in Richtung Terror oder in Richtung eines politischen Tatmotives geht“, so Keiblinger. Weitere Informationen werde man - wenn es die gäbe - am Montag mitteilen.

ORF

Spürhund entdeckte Pistole

Die 22 Tschetschenen wurden Freitagabend auf der Donauinsel festgenommen. Die Polizei fand Waffen und Munition, darunter auch eine Maschinenpistole. Bei einem so genannten Stöbereinsatz wurde dann Samstagnachmittag von einem Sprengmittel-Spürhund eine weitere Pistole mit Munition im Schnee entdeckt - mehr dazu in Maschinenpistole sichergestellt: 22 Festnahmen.

Bandenkriminalität vermutet

Innenminister Wolfgang Sobatka (ÖVP) spricht davon, dass es sich beim Treffen der Männer auf der Donauinsel um Bandenkriminalität gehandelt haben könnte, er will sich aber nicht festlegen.

Sobotka im Interview mit Beate Tomassovits

„Wir kennen verschiedenste Gründe, die immer wieder dazu führen, dass sich solche Gruppierungen entweder untereinander oder auch gegeneinander bewegen. Wir wissen aber auch, dass gerade die tschetschenische Gruppe bei den Foreign Terrorist Fighters mit 130 an der Zahl die größte Gruppe darstellt. Daher werden wir mit aller Vorsicht diese Festnahmen auch abwickeln und sehen, was das Verfahren dann bringt“, so Sobotka im Ö1-Interview.

Schärferes Vorgehen angekündigt

Der Minister kündigte gegenüber der APA auch an, künftig noch schärfer gegen kriminelle Asylwerber vorzugehen. Von den 22 aus Tschetschenien stammenden Männern seien 16 Personen Asylberechtigte und vier Asylwerber gewesen. Zwei hätten bereits negative Bescheide ausgestellt erhalten. Es könne nicht sein, dass Asylwerber und Asylberechtigte, die Schutz suchten, das Gastrecht missbrauchten und zu einer „Gefahr für die Bevölkerung“ würden, sagte Sobotka.