Schulärzte verweigern Impfungen

An einigen Wiener Schulen gibt es Aufregung um einen Impfstopp: Die Schulärzte weigern sich aus Haftungsgründen die Kinder zu impfen. Elternvertreter fürchten, dass damit viele Schüler die nötigen Impfungen nicht mehr bekommen.

Mit einem Schreiben hat die Schulärztin am Gymnasium in der Linzer Straße in Penzing für Aufsehen gesorgt: Sie impft die Kinder nicht mehr wie gewohnt, weil sie bei möglichen Schäden haftet. Immer mehr Schulärzte folgen diesem Beispiel, sagen Elternvertreter. Sie fürchten, dass damit die Durchimpfungsrate sinkt.

APA/dpa/Arne Dedert

Bündelversicherung als Lösung

Roman Häfele, der Chef der Wiener Schulärzte, bestätigt: Nach Problemen bei einer Impfung sei die rechtliche Lage im Herbst geklärt worden. Seitdem steht fest, dass die Schulärzte haften. Einige impfen seither nicht mehr.

Eine Bündelversicherung für alle Schulärzte soll das wieder ändern und die Haftung übernehmen. Bis es die gibt, kontrollieren die Schulärzte die Impfpässe der Kinder - wenn eine Impfung fehlt, bekommen die Eltern eine Nachricht.

