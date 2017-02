Bienen-Patenschaft zum Valentinstag

Ein Geschenk abseits der üblichen Geschenke bietet die Volkshochschule Hietzing. Sie verkauft Namenspatenschaften für ihre Bienenköniginnen. Um 100 Euro kann man dort eine mit dem Namen seiner Herzensdame taufen lassen.

Die Einnahmen aus dieser Aktion werden für Deutschkurse verwendet. Die Königin trägt dann für ein Jahr den Namen der Auserwählten. Der Künstler Martin Praska interessiert sich für eine Königin, Ähnlichkeiten zu seiner Frau sind durchaus vorhanden, erzählt er in „Wien heute“: „Sie ist eine süße Biene, kann man dazu sagen. Sie produziert so manches Süße, leckere Sachen, da fühlt man sich recht wohl.“

ORF

Post von der Königin

100 Euro kostet eine einjährige Patenschaft, dazu gibt es Bienenhonig vom Dach der Volkshochschule, eigenen Honigfrizzante, ein Dekret und regelmäßige Post aus dem Leben der Königin, erklärt der leiter der VHS Hietzing, Robert Streibel: „Die interessanteste Nachricht ist natürlich über den Begattungsflug, der im Frühling ist. Wo sich praktisch alles entscheidet. Das ist auch der Flug der Königin mit ihren Drohnen, die sonst zu nicht viel nütze sind.“

Außer jetzt im Winter wo es ums Wärmen geht, so wie bei den Menschen auch, erklärt Imker Thomas Hager: „Die Wintertraube muss man sich so wie ein Knäuel von Bienen vorstellen, die um die Königin herum sind und den Bienenstock wärmen.“

Durchschnittlich 55 Euro für Geschenke

Blumen, Süßigkeiten und Restaurantbesuche sind jedoch auch heuer die Klassiker unter den Valentinstags-Geschenken. 2017 gibt der Österreicher im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um ein Drittel mehr aus. Zu diesem Ergebnis kam der Handelsverband Consumer Check. Durchschnittlich investieren Mann und Frau in Österreich 55 Euro für Präsente zum „Tag der Liebe“, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Im Bundesländervergleich wird in Wien, Oberösterreich und Salzburg am meisten für diesen Tag ausgegeben. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut marketagent.com, die in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband durchgeführt wurde. Männer zeigen sich am Valentinstag mit 62 Euro im Vergleich zu Frauen mit 46 Euro deutlich großzügiger was die Ausgaben für Geschenke betrifft. Ein Drittel der Österreicher verzichtet gänzlich auf Geschenke für diesen Anlass.

ORF

Blumen als häufigstes Geschenk

60,48 Prozent der befragten Männer und 59,29 Prozent der Frauen erwarten sich von ihrem Partner ein Geschenk, zu diesem Ergebnis kam das Verbraucherforum Preisjäger. Auch beim Alter gibt es Unterschiede, denn: „Auffällig ist, dass die unter 30-Jährigen fast doppelt so viel ausgeben wie letztes Jahr, die 40 bis 69-Jährigen jedoch sparsamer wurden“, berichtete Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Rund um den 14. Februar werden laut Handelsverband 20 Millionen Schnittblumen und zwölf Millionen Topfpflanzen verkauft. Auch beliebt sind Süßigkeiten, denn gut jeder Dritte erhält Pralinen oder Schokolade. Eine Alternative zu den üblichen Valentinstags-Geschenken hat sich die VHS Hietzing dieses Jahr überlegt. Mit einer Namenspatenschaft kann man eine Biene für ein Jahr nach der Liebsten benennen lassen. Als Symbol für die 100 Euro teure Investition erhält man Honigprodukte und eine Urkunde.

