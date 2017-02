Ehrung für Ennio Morricone

Ennio Morricone hat bei seinem Gastspiel in der Stadthalle am Mittwoch mit einer Auswahl seiner Filmmusik Tausende Besucher begeistert. Vor dem Konzert wurde der 88-jährige Komponist geehrt.

Mit mehr als 200 Musikern des Tschechischen Nationalen Symphonieorchesters präsentierte Morricone Musik aus seiner langen und umfangreichen Karriere. „Wunderbar, man weiß endlich, wie solche Filmmusik entstanden ist“, „sagenhaft, mit 88 Jahren noch so eine Leistung zu bringen“ lauteten Kommentare der Besucher.

Morricone absolvierte seinen Auftritt völlig wortlos. Umso mehr Ausdruck fand er mit seiner Musik, einem konzertanten Querschnitt durch sein aus 500 Soundtracks bestehenden Lebenswerk. Filmausschnitte gab es bei dem Konzert nicht, die Bilder entstanden vor dem geistigen Auge der Zuschauer. Tosenden Applaus und Jubelrufe gab es vor allem bei „Jills Thema“ und „The Ecstasy of Gold“. Nach Standing Ovations gab Morricone drei Zugaben.

Ennio Morricone in der Wiener Stadthalle Mit Ennio Morricone gastierte der Großmeister des Spielfilm-Sounds mit einem Konzert in der Wiener Stadthalle.

Flügel als Ehrung

Die Wiener Stadthalle würdige Morricone vor dem Konzert mit dem „Wiener Stadthallen Flügel“. Dieser Anerkennungspreis ist eine Skulptur des Künstlers Tomas Eller, in Form des markanten Dachflügels der Wiener Stadthalle. "Ich freue mich ganz besonders, dass der Maestro uns in der Wiener Stadthalle einen Querschnitt seiner „60 Years of Showbiz“ präsentiert, und damit ein Konzert gibt, das seine gesamte Karriere widerspiegelt. Auch die 1958 eröffnete Wiener Stadthalle befindet sich im 60. Jahr ihres Bestehens, das 2018 begangen wird“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Stadthalle.

Oscar für „The Hateful Eight“

Seine „60 Years of Music“-Tour startete Ennio Morricone im Jänner 2016. Der 88-Jährige zählt zu den produktivsten und erfolgreichsten Filmkomponisten aller Zeiten. Berühmt wurde er in den 1960er Jahren durch die Soundtracks für die Sergio-Leone-Western „Für eine Handvoll Dollar“, „Für ein paar Dollar mehr“, „Zwei glorreiche Halunken“ und „Spiel mir das Land vom Tod“. Morricone wurde mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet, ehe er im Vorjahr auch für die Filmmusik für „The Hateful Eight“ einen Oscar erhielt. Er hat für hunderte Filme die Musik komponiert.

