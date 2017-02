16-Jähriger nach Hassposting festgenommen

Die Polizei hat in Wien-Favoriten jenen 16-jährigen festgenommen, der 2016 durch ein Gewaltvideo aufgefallen war, in dem er ein Mädchen verprügelt hatte. Der Grund soll in einem provokanten Facebook-Posting liegen.

Laut Polizei stürmte die Sondereinheit WEGA die Wohnung des 16-jährigen Tschetschenen in Favoriten. Vorgeworfen wird ihm gefährliche Drohung, auch zum Vorwurf der Körperverletzung wird ermittelt, teilte die Polizei mit. „Es gab eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien“, bestätigte Polizeisprecher Paul Eidenberger, den genauen Grund nannte er nicht.

Für Donnerstagnachmittag stehen Vernehmungen auf dem Programm. Laut „Kurier“ war die Festnahme wegen eines Facebook-Postings erfolgt. Der 16-Jährige hatte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wegen der Diskussion um ein Burka-Verbot bedroht. „ich würde dir deine fresse solang einsprüngeln selbst wenn ich 40 Jahre dafür sitzen würde“, hieß es etwa auf der Facebook-Seite in Richtung Kurz und: „Du bist der größte Bastard den ich je gesehen hab!!!“

Drohungen und Video auf Facebook

Der Jugendliche hatte vor einiger Zeit in einem brutalen Video auf Facebook für Entsetzen gesorgt. Darin wurde ein 15-jähriges Mädchen vor laufender Kamera verprügelt. Sie musste mit einem doppelten Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht werden - mehr dazu in Gewaltvideo: Hauptverdächtige verhaftet und Gewaltvideo: Erstmals Rüge für Facebook.

